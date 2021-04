"How I Met Your Mother" dobija nastavak: Priča iz druge perspektive

Popularni serijal "How I Met Your Mother" uskoro će dobiti nastavak "How I Met Your Father", čiju će produkciju potpisati Hulu, piše Variety.

Ulogu majke u novom nastavku serijala tumačiće glumica Hilari Daf. Koncept serije zamišljen je tako da Sofi (Daf) priča svom sinu o tome kako je upoznala njegovog oca.

Priča počinje 2021. godine, a prve scene će prikazati kako Sofi s grupom prijatelja razgovara o tome šta žele ostvariti u životu i kako se zaljubiti i pronaći idealnog partnera u vremenu u kojem se za upoznavanje koriste aplikacije poput Tindera. Još uvijek nije poznato kako će se nastavak serije povezati sa prvih devet sezona.

"Imala sam sreću da od početka svoje karijere dobijam sjajne uloge i jedva čekam da preuzmem ulogu Sophie. Velika sam obožavateljka ovog serijala i drago mi je što mi je povjerena šansa da učestvujem u snimanju nastavka", rekla je Daf.

Podsjetimo, serijal "How I Met Your Mother" emitovan je od 2005-2014. Originalnu postavu činili su: Džoš Radnor, Kobi Smalders, Neil Patrik Haris, Džejson Segel i Alison Hanigan.