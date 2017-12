Huffington Post objavio listu 18 najboljih filmova u 2017.

Američki "Huffington Post" objavio je listu 18 najboljih filmova u 2017. godini.

Listu filmova napravio je Metju Džejkobs, koji napominje da je to "subjektivna lista puna propusta".

Na prvom mjestu nalazi se film "Call Me by Your Name", za njim sledi "The Florida Project", na trećem mestu je "The Shape of Water", na četvrtom "Okja", a peto mesto je pripalo je "Get Out".

Zatim slede "Lady Bird", A Ghost Story", "God"s Own Country", "The Begulied" i "A Fantastic Woman".

Na 11. mjestu je "The Post", na 12. "Faces Places", "Phantom Tread" je na 13. mjestu, a 14. mjesto je zauzeo "War for the Planet of the Apes".

"Star Wars: The Last Jedi" nalazi se na 15. mjestu najboljih filmova, dok je 16. mjesto zauzeo "mother!", a 17. mjesto pripalo je "The Big Sick".

Na posljednjem, 18. mjestu nalazi se film "The Disaster Artist".