Idris Elba ne želi uloge koje ga "definišu"

Poznati britanski glumac Idris Elba još jednom je raspršio nade da će postati sljedeći Džejms Bond, sugerišući da ga ne zanima ta uloga, jer više ne želi da glumi likove koji ga "definišu".

Glumac, koji se proslavio u seriji "Luter", bio je jedan od favorita da zamijeni Danijela Krejga u narednim filmovima o Džejmsu Bondu. Međutim, sada se čini sve manje vjerovatnim da će Elba postati novi Bond pošto je nagovijestio zašto oklijeva da igra legendu na ekranu.

"Bond je jedna od najvećih franšiza na svijetu i zbog toga, ko god završi u toj ulozi, moraće s tim da živi. Postaješ taj lik i po njemu ćeš ostati prepoznatljiv tokom dugog niza godina. Trenutno se bavim likovima koji mogu da žive zajedno s Idrisom. Ne želim one koji bi me preuzeli kao ličnost i potpuno definisali", rekao je Elba.

Ranije ove godine slavni glumac je podgrijao nade da će ipak preuzeti ulogu o čuvenom agentu kada je objavio selfi sa Krejgom. Dvojica glumaca su se pojavila i slikala na dodjeli "Zlatnih globusa".

Na pitanje da li pokušava da pošalje neku poruku tom fotografijom, Elba je negirao.

"Ne, slikali smo se u trenutku, mislili smo da će biti simpatično. Bio je to selfi", rekao je Elba.

Nakon nagađanja o tome kome će pripasti uloga u novom filmu o najpoznatijem tajnom agentu 007, čiji je naziv "Bond 25"″, sada se postavlja pitanje ko će biti nova Bond djevojka.

Producenti ovog filma izjavili su da bi u glavnoj ženskoj ulozi voljeli da vide oskarovku Lupitu Najongo, ali nisu sigurni da će ona moći da uskladi svoj raspored s ovim projektom. Snimanje filma bi trebalo da počne 6. aprila u Londonu, a nastaviće se u Italiji.

Do sada je rad na novom nastavku filma o Džejmsu Bondu bio veoma buran budući da je filmskog reditelja Kerija Džodžija Fukunagu u septembru 2018. zamijenio slavni režiser Deni Bojl, koji je izmijenio prvobitni scenario. To je navodno stvorilo nesuglasice među producentima, ali se do sada situacija prilično stišala.