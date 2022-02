Igor Benčina za "Nezavisne": Poverenje koje mi je dato dragocenije od svega

Igor Benčina, glumac prepoznatljiv po svom jakom stavu, nepokolebljivom karakteru, glumačkim transformacijama i ozbiljnim ulogama, nedavno je ostvario jednu sličnu takvu ulogu u filmu "Zlatni dečko", koji već nedjeljama unazad puni bioskopske sale širom regiona.

Maki, kako ga zovu u filmu, osvojio je srca publike već u prvim scenama, a njegova rečenica i poruka "Vežite pojas u autu", definitivno je ostala jedna od najpamtljivijih iz cijelog projekta. Kako kaže, nije bio siguran od samog početka da je ovo uloga za njega u punom smislu, ali upornošću i radom na njoj, sada je već siguran da su zajedno, kao ekipa, obavili dobar posao. U intervjuu za "Nezavisne" Benčina govori o radu na pomenutom filmu, popularnoj seriji "Crna svadba", prvoj domaćoj policijskoj seriji "Grupa" te težini bavljenja glumom u današnjem vremenu.

NN: U novom filmu "Zlatni dečko" tumačite jednu od glavnih uloga - Makija. Zapravo, tumačite muškarca koji izlazi iz zatvora i ponovo počinje priču zbog koje bi se mogao vratiti na isto mjesto. Ipak, njegova odanost i vjernost u prijateljstvu, požrtvovanost i posvećenost, samo su neke od osobina koje isplivavaju na površinu do kraja filma. Koliko je Vama bilo teško da prihvatite i predstavite tu ulogu?

BENČINA: Oduvek mi je bilo draže da drugi tumače i pričaju šta su videli u nečemu što sam radio, nego što bih to ja sam. Tako da, ostavio bih ljudima da pogledaju, imaju svoje mišljenje i sami komentarišu šta su videli.

NN: Ovaj film pokazuje fudbal i svijet sporta iz nekog drugog ugla. Kako ste se Vi pripremali za ovu ulogu i koliko ste zadovoljni cjelokupnim projektom? Nakon čitanja scenarija, da li ste mogli odmah da se vidite u ulozi Makija?

BENČINA: Što se tiče toga da nisam sebe odmah video u toj ulozi, jeste istina, prosto iz razloga kako je bila napisana. Kada mi je bilo jasno da reditelj Ognjen Janković želi po svaku cenu da ja to igram te da mi nudi ogromno poverenje, shvatio sam da je to dragocenije od svega ostalog. Promenili smo dosta toga u scenariju sa Vukom Ršumovićem, prilagodili negde mom osjećaju i viđenju tog lika i na kraju, čini mi se da smo uspeli da napravimo nešto zanimljivo.

NN: Igrali ste i u "Crnoj svadbi", koja se našla u selekciji "Berlinala". Sa kakvim emocijama je glumačka ekipa primila ovu vijest i koliki je značaj samog prikazivanja na "Berlinalu"?

BENČINA: "Crna svadba" definitivno je serija koja je zbog svog kvaliteta, a i gledanosti, ostavila ozbiljan trag u ovoj domaćoj hiperprodukciji serija. Mnogo sam srećan, naravno, što će baš ona biti na tako važnom i prestižnom festivalu.

NN: Pomenuta serija u fokusu ima vlašku magiju, o kojoj, sudeći bar prema komentarima ljudi sa kojima sam razgovarala, mladi ne znaju mnogo ili ne znaju ništa. Da li ste i sami saznavali neke stvari kroz snimanje i koliko je ta magija, čak i u današnjem vremenu prisutna?

BENČINA: Vlaška magija je tu bila najviše kao neka inspiracija za mnogo slojevitiji i gušći sadržaj koji je tretiran u seriji, zbog čega zapravo i jeste bila zanimljiva velikom broju ljudi.

NN: U svojoj karijeri imali ste priliku da igrate u mnogim popularnim projektima. Jedan od tih projekata je i serija "Grupa". Gledaoci je opisuju kao napetu i uzbudljivu seriju, a kako biste Vi opisali svoju ulogu u njoj? Šta je ono što Vas je vezalo za nju i šta Vam je ona donijela?

BENČINA: Ta serija realizovana je šest godina nakon što je nastala ideja i pilot-epizoda "Odeljenje", To je bila prva policijska serija od svih koje su se pojavile u poslednjih deset godina i probudila je neverovatno interesovanje zbog svežine koju je donela u odnosu na sve što je rađeno do tada, što se na kraju može videti i po broju pregleda na Youtubeu. Serija "Grupa" je ista ta ideja koja je ipak realizovana uz neke izmene u kastu. I "Odeljenje" i "Grupa" su mi veoma drage stvari koje sam radio.

NN: Kada pogledamo unazad, Vaše uloge su uvijek ozbiljne i oslikane jakim karakterom. Da li Vam prija takav imidž ili biste željeli da se oprobate u nekom drugačijem stilu u ulogama koje će doći budućnosti?

BENČINA: Uvek je zanimljivo raditi različite žanrove i karaktere. Biće toga, siguran sam, dosta u budućnosti.

NN: Da li je teško baviti se glumom u današnjem vremenu?

BENČINA: Dobra stvar je što se u regionu, pogotovo u Srbiji, stvarno dosta snima i, naravno, uz to toliko puta već izgovorena rečenica - kvantitet ipak rađa i kvalitet, što je definitivno istina. Filmski radnici, pre svega rade, imaju praksu, postaju veštiji u svom poslu i na kraju, zbog konkurencije svih tih projekata, neminovno se diže kvalitet. Međutim, baš iz razloga što to postaje sve profitabilnija privredna grana, pojavljuju se neki ljudi čiji je najveći kvalitet inicijativa, preduzimljivost i - ništa više. Ono što jeste definitivno problem je to što se na našim prostorima vrlo često prekidaju kontinuiteti dobrog, ne cene se ili čak omalovažavaju neosporne veličine i autoriteti, urušavaju se već dugi niz godina važne institucije, koje bi u stvari na jedan ozbiljan način kontrolisale, u najboljem smislu te reči, i određivale smer i brinule o tome, što na kraju i jeste sve ovo o čemu pričamo. Sve to bi trebalo da bude bavljenje umetnošću, koja je u svojoj biti nežna i svima nama kao takva jako važna.

NN: Kakvi su Vaši planovi za budućnost, gdje publika može da Vas gleda?

BENČINA: Neke završene stvari čekaju premijeru, a ove druge su u pripremama, pa ne bih smeo da pričam o čemu se radi. U svakom slučaju "biće svašta".