Igor Skvarica: SFF primjer da nešto može i kad politika kaže da ne može

Sarajevo film festival s velikim zadovoljstvom ulogu domaćina svečane ceremonije otvaranja svake godine prepušta uspješnim bosanskohercegovačkim filmskim umjetnicima mlađe generacije, sa željom da otkriva, podržava i promoviše regionalne mlade filmske snage. Ove godine na jubilarnom 25. SFF-u ta čast je pripala glumcu Igoru Skvarici, koji je prilikom otvaranja svojim odmjerenim govorom oduševio sve prisutne. Kako kaže, uz festival je odrastao kao čovjek i kao glumac, a o važnosti SFF-a, filmske indstrije i svojim planovima govorio je za "Nezavisne".

NN: Sarajevo film festival već godinama ima za cilj prepoznavanje i promociju talenata. Vi ste ove godine bili domaćin ceremonije otvaranja jubilarnog 25. festivala. Koliko je ovo važno priznanje za Vas?

SKVARICA: Profesionalno je važno svakako, ali intimno mi je još važnije, jer se zatvorio krug od studiranja i odrastanja uz festival do prilike da se predstavim kao profesionalac i da u ulozi domaćina ceremonije otvorim jubilarni 25. festival.

NN: I sada kao i prilikom otvaranja ste istakli da ste sazrijevali kao čovjek i kao glumac uz SFF. Koliko je ovaj festival uopšte značajan za Sarajevo i cijeli region, kao i ljude u BiH?

SKVARICA: Nesagledivi su pozitivni utjecaji, od toga da se mladi ljudi obrazuju, susreću profesionalci i razvijaju projekti, u turizmu i privredi postoje pametniji ljudi pa neka izračunaju kako se to odražava na našu zemlju, pa i region. Ono što je važno je da projekti poput festivala treba da posluže kao primjer svaki put kada neko u politici kaže da nešto ne može.

NN: Glumili ste u filmu, seriji, pozorištu, bili na radiju..., gdje se najviše pronalazite i šta Vas od toga najviše ispunjava?

SKVARICA: Osjećam se sretnim i ispunjenim kada god kroz svoj posao, u bilo kojem mediju, mogu podijeliti svoje osjećanje svijeta i kada neko u publici osjeti barem djelić onoga što i sam dobijam kroz umjetnost.

NN: Ovo je jedan od rijetkih festivala koji promoviše nove snage, mlade ljude, nove talente. Koliko toga nedostaje u BiH i da li smatrate da se ostankom ovdje mogu ostvariti veliki rezultati?

SKVARICA: Za velike rezultate u bilo kojem društvenom segmentu potrebno je mnogo više prostora za kontinuiran rad i napredak da bi mladi ljudi pokazali šta mogu. SFF je odličan primjer toga, ali trebamo mnogo više takvih projekata širom zemlje ako želimo rezultate i, što je još važnije, zaustaviti odlazak mladih.

NN: Da li imate želju ostvariti neku posebnu ulogu, ulogu u kojoj smatrate da biste briljirali?

SKVARICA: Tu se ne razlikujem mnogo od većine mladih glumaca i glumica. Maštam o tome da imam veliku odgovornost, da igram ulogu s kojom sam (ne)svjesno povezan i koja mi je na nekom nivou jako bliska i poznata, a istovremeno daleka i zahtijeva da se izbijem iz svih poznatih obrazaca razmišljanja i ponašanja. Naravno da imam ljude oko sebe na čelu s rediteljemili rediteljicom kojima je jako važno to što rade i vjeruju u sebe i svoje saradnike i saradnice. U takvim okolnostima mogu da dam ono što i ne znam da mogu i to pomjeranje granica me inspiriše u ovom poslu.

NN: Kakvi su Vaši planovi za neku bližu budućnost, da li trenutno radite na nečemu?

SKVARICA: Ovaj posao je inače neizvjestan, a kod nas je to posebno izraženo, tako da zasad ne znam šta ću raditi u bližoj budućnosti. Nadam se nešto dobro i zanimljivo.

NN: Ovo je 25. SFF, kakva su Vaša predviđanja za naredne godine i neka poruka od Vas, kao ovogodišnjeg domaćina?

SKVARICA: Znam da će festival kvalitetom rasti iz godine u godinu, ali se nadam da će ga i država pratiti i barem približiti budžet festivalima tog ranga, koji je zasad daleko ispod toga. Isto tako se nadam da će festival ubrzati procese i biti presudan pri važnim izmjenama zakona, koji bi omogućili uspostavljanje televizijske i filmske industrije koja bi mogla zapošljavati hiljade nezaposlenih. S potencijalom koji posjedujemo i prirodnim bogatstvima mogli bismo biti jedna od najpoželjnijih lokacija za snimanje filmova. Eto, želim nam da, poput festivala, krenemo iz teških vremena, ali da u godinama ispred nas iskoristimo svoje potencijale.