Islandski glumac Blær Hinriksson razgovarao sa publikom OFF-a

Islandski glumac Blær Hinriksson rođen 2001. godine kojeg publika 14. Omladinskog film festivala Sarajevo ima priliku gledati u dva ostvarenja "Heartstone" i "Beautiful Beings" razgovarao je s publikom ovogodišnjeg izdanja Festivala.

Njemu je sinoć dodijeljena i specijalna nagrada za najboljeg glumca, a publiku su najviše zanimali njegovi počeci, saopšteno je iz Omladinskog film festival.

Blær Hinriksson je već s 14 godina započeo filmsku karijeru u kratkom filmu Rainbowparty. Međutim, kako i sam kaže, prvi pravi izazov dobio je 2015. godine gdje je glumio u filmu "Heartstone" koji je osvojio preko stotinu međunarodnih nagrada.

Ovo ostvarenje donijelo mu je nekoliko nagrada, a posebno ističe nagradu za najboljeg glavnog glumca 2017. na Islandu. Pričajući o iskustvima posebno je istakao kako mu je bilo zanimljivo ući u svijet glume i snimanja kada je kao amaterski glumac dobio prvu ulogu. Ipak, njegov talenat doveo ga je do brojnih nagrada i priznanja u rodnom Islandu, ali i širom Evrope. OFF Sarajevo sjajna je prilika da se mladi talenti uvežu, razmijene iskustva i s publikom razmjene iskustva i izazove s kojima se mladi filmski radnici susreću na putu do uspjeha.

Večeras su u programu OFF Generation kratki filmovi u Pozorištu mladih od 18 časova, a od 21.00 na SEAT Vils Summer Screen lokaciji biće prikazano ostvarenje američkog reditelja Yanna Demangea "White boy Rick". Radnja filma smještena u Detroitu 1980-ih na vrhuncu epidemije kreka i rata protiv droga, Film se temelji na dirljivoj priči o ocu i njegovom sinu tinejdžeru, Ricku Wersheu Jr., koji je postao tajni policijski doušnik, a kasnije diler droge, prije nego što su ga napustili njegovi roditelji.

U isto vrijeme Audi Open Air Cinema Gimnazijska publici donosi film "Let me dream" - priču o dva problematična brata iz prigradskog naselja u istočnoj Evropi koji se osjećaju usamljeno i napušteno u svom životu.

OFF Talks nastavlja se i sutra kada će s publikom razgovarati zvijezda serije Netflix-a "Elite" Andre Lamoglia. On će s publikom o svojim počecima, izazovima, očekivanjima razgovarati u Pozorištu mladih, saopšteno je.