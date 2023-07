Isplivali dijelovi novog filma "Snježana i 7 patuljaka": Fanovi razočarani (FOTO)

Igrana verzija kultnog animiranog Diznijevog animiranog filma "Snježana i sedam patuljaka" trenutno je u fazi snimanja.

Premijera se učekuje u martu 2024. godine, a prve fotografije sa seta procurile su na društvenim mrežama, prenosi B92.

Mediji prenose da su fanovi razočarani.

Dizni u posljednjih desetak godina aktivno radi na reimaginaciji popularnih animranih klasika, sa akcentom na moderni osvrt.

I pored inicijalnih negativnih reakcija na kasting igranog filma "Mala sirena", prije svega jer je glavnu ulogu dobila afro-američka pjevačica Hale Bejli, film je na bioskopskim blagajnama zaradio preko 500 miliona dolara.

Inkluzija koja je na snazi u filmoj i striming industriji, prije svega uključivanje nacija, rasa i grupa koje su istorijski bile marginalizovane i diskreditovane, najčešće je tema rasprava na Tviteru, ali u stvarnosti većina ostvarenja koja su promijenila popularni izvorni materijal naišla je uglavnom na komercijalni uspjeh.

Nova verzija "Snježana i sedam patuljaka" u kojem glumica Rejčel Zegler tumači glavnu ulogu privukla je veliku pažnju zbog fotografija sa snimanja. Naime, Dizni je odlučio da umjesto patuljaka Snježanu u ovoj verziji prati sedam magičnih stvorenja.

Kao objašnjenje naveli su da ne žele da "podgrijevaju stereotip", naročito poslije reakcije zvijezde "Game of Thrones" Pitera Dinklidža koji je izjavio da je Dizni "je**no nazadan" jer je angažovao latino glumicu da tumači lik Snježane, ali i dalje forsira "narativ patuljaka", prenosi "The Guardian".

Dizni je bio kritikovan zbog angažovanja Rejčel Zegler jer je u originalnoj verziji bajke princeza porijeklom iz Njemačke.

Rediteljka i scenaristkinja Greta Gervig, koja trenutno promoviše novi film "Barbie", jedna je od scenaristkinja na novoj verziji "Snježane". Naime, odluka scenarista je da u filmu neće biti princa i da je fokus na junakinji koja želi da postane vođa.

"Naša verzija je svježa i nova priča o mladoj ženi koja može da funkcioniše bez princa. Da, nemam kožu bijelu kao sneg i neću je izbjeljvati za ulogu", rekla je glumica Rejčel Zegler poslije kritika.

Dizni je prvi put adaptairao priču Braće Grim za veliko platno 1937. godine. Animirani film "Snježana i sedam patuljaka" Američki filmski institut uvrstio je u 100 najboljih američkih filmova svih vremena, dobio je Oskara i ujedno je ostvarenje sa najvećom zaradom ikada u oblasti animacije.

Welcome to some of the first images from Disney’s live action remake of Snow White and her DEI Dwarfs. Snow White is played by a Hispanic actress and there’s only one dwarf and 6 full gown adults. Disney says it’s taking the casting of the film in a “new direction” to “avoid… pic.twitter.com/sqiRHkyf97