Ove serije je najneugodnije gledati s roditeljima

Svi smo doživjeli neugodno iskustvo gledanja televizije s roditeljima. Kad se pojavi scena seksa, neki će gledati u stranu, a drugi otići po piće ili čips u kuhinju.

OnBuy.com odlučio je pitati 3.255 ljudi koje im je serije najneugodnije gledati s porodicom, a većina kaže da je to Normal People. Čak 83 odsto ispitanika smatra da je serija nezgodna za gledanje s roditeljima. Zbog scena seksa na drugo se mjesto smjestila hit serija Bridgerton, koju je odabralo 81 odsto ispitanika.

Slijedi Orange is the New Black, serija koju 78 odsto ispitanika neće gledati s roditeljima. Na popisu su i Sex Education (75 odsto), Game of Thrones (73 odsto) i Bog Mouth (72 odsto).

Ostale serije na popisu su Seks i grad (51 odsto), Outlander (53 odsto), Insatiable (56 odsto) te Girlfriends (58 odsto).

(Index.hr)