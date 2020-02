Iz Štrebera u Simpsonove: Novi projekat holivudske zvijezde

Džim Parsons, zvijezda serije Štreberi (The Big Bang Theory), debitovao je u Simpsonovima.

Džim je u novoj epizodi Simpsonova pokušao da nam proda ideju o kriptovalutama, a usput se i hvalio time koliko je novca zaradio od Štrebera.

Radnja se odvija tako što Liza intervjuiše profesora Frinka o njegovoj valuti Frinkoin i o tome kako je postao najbogatiji čovjek u Springfildu. Gospodin Barns, naravno, nije baš srećan zbog toga nakon što je decenijama bio na vrhu, pa pokušava da se vrati na mjesto koje mu "pripada".

Kada Liza pita Frinka kako rade kriptovalute, on joj pokazuje video-snimak Džima Parsonsa koji se hvali time što "dok ljudi misle da je štreber, on je u stvari super".

Nova uloga u Simpsonovima je samo jedan od mnogih novih projekata za Parsonsa, koji pokušava da skine sa sebe "žig Šeldona Kupera", piše britanski "Metro".

