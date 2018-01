Izabran najbolji animirani film svih vremena

Posjetioci portala Ranker izabrali su Diznijev klasik "Kralj lavova", iz 1994. godine, za najbolji animirani film svih vremena.

Na drugom i trećem mjestu našli su se, takođe, savremeni klasici animacije, ali koji dolaze iz konkurentskog studija Piksar: "Priča o igračkama", iz 1995, i "U potrazi za Nemom", iz 2003. godine.

Među ostalim visoko kotiranim "bisokopskim" crtaćima našli su se poznati animirani naslovi: "Voli" (Wall-E), "Šrek", "Aladin", "Grozan ja" i "Ratatul".

U glasanju je učestvovalo 460 hiljada ljudi.

Inače, "Kralj lavova", koji je do sada zaradio skoro milijardu dolara, u raznim anketama i izborima redovno je proglašavan za najbolji animirani film svih vremena.

Treba pomenuti i da će "kralj animiranih filmova" 2019. godine doživjeti rimejk, Novu verziju će režirati Džon Favro, dok će likovima glasove pozajmljivati Džames Earl Džons, Set Rogen, Donald Glover i Bejonse.

