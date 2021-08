Izašao novi trejler za "Venom 2"

Ove jeseni Tom Hardi se vraća na veliko platno kao ubilački zaštitnik Venom, jedan od najvećih i najkompleksnijih Marvelovih likova.

Nakon što smo u prvom trejleru upoznali opušteniju stranu Venoma i njegovog koegzistiranja sa Edijem Brukom (Tom Hardi) i naznaku haosa koji će u "Venom 2" unijeti Karnage (Vudi Harelson) u novom trejleru više nema – gledaćemo suparništvo između antiheroja i zlikovca – Venoma i Karnagea.

Pored Toma Hardija koji se vraća kao Edi Bruk tj. Venom i zloglasnog Karnagea koga glumi Vudi Harelson, u nastavku glume i Mišel Vilijams ("Blue Valentine", "Manchester by the Sea", "Shutter Island"), Naomie Haris ("Moonlight", "Spectre", "Southpaw", "Skyfall") i Stiven Grejam ("This is England", "Snatch", "The Irishman", "Public Enemies").

U rediteljsku fotelju je ovog puta sjeo Endi Serkis, čovjek koji se proslavio ulogom Goluma iz trilogije "Gospodara prstenova", a koji je prethodno režirao blokbastere "Breathe" i "Mowgli", piše B92.