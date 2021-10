Izašao novi trejler za film "Betmen"

Warner Bros je predstavio trejler za film "Betmen", u kojem glavnu ulogu tumači Robert Patinson, a koji je snimljen pod rediteljskom palicom Meta Rivsa.

Nova najava prikazuje mračnu, sumornu i nasilnu verziju Betmena te prvi put čujemo Patinsonov glas koji govori o signalu šišmiša.

"Strah je oružje. Kad svjetlost udari u nebo, to nije samo poziv. To je upozorenje", kaže on u trejleru koji je pogledan više od deset miliona puta.

Osim Patinsona, u trejleru možemo vidjeti i Zoe Kravic i Kolina Farela, prenosi b92.

"Betmen" će u bioskopima biti premijerno prikazan 4. marta 2022. godine.