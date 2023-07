Izašao trejler za "Saw X" film (FOTO/VIDEO)

Jigsaw i sve njegove smrtonosne zamke i dalje su tu, u prvom službenom trejleru za novi nastavak horor franšize "Saw X", odnosno deseti nastavak "Slagalice strave", prvi put prikazanom na Midsummer Screen Festivalu prošlog vikenda.

Radnja desetog nastavka do sada je bila držana u tajnosti, ali povratak Tobina Bela u ulozi Jigsawa dugo se najavljivao. Glumac je dobio ulogu u filmu "Saw" iz 2004., ali je umro na kraju "Saw 3". Uprkos tome, njegov je lik bio pokretačka sila i Bel je potpisao ugovor za nekoliko nastavaka, pojavljujući se u flešbekovima i retropsketivi.

Belov povratak u serijal potvrđen je u Lionsgateovoj izjavi prošlog oktobra: "Povratak Tobina Bela u franšizu unapređuje cilj Lionsgatea i Twisted Picturesa da snime film koji bilježi sve što fanovi 'Sawa' vole u franšizi, a istovremeno ih drži u neznanju s potpuno novim zamkama i novom misterijom."

First poster for ‘SAW X’. In theaters on September 29. pic.twitter.com/9L8XOObBeU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2023

Vraća se i veteranka Šauni Smit, koja glumi Amandu Jang. Uz nju i Bela, u filmu su Stiven Brand, Sinovi Mekodi Lund, Majkl Bič, Renata Vaka, Paulet Ernandez, Oktavio Hinojosa i Džošua Okamoto.

Redatelj ovog nastavka je Kevin Greutert, koji je režirao i “Saw VI” (2009.) i "Saw: The Final Chapter" (2010.), a koji je bio i montažer na prvih pet dijelova i "Jigsaw" (2017.). Džoš Stolberg i Pit Goldfinger su scenaristi, a Daniel J. Hefner, Ketura Kestin i Džejms Van izvršni producenti.

Film bi trebao stići u bioskope 27. septembra ove godine.

Pogledaj trailer za "Saw X".