Izašao trejler za četvrtu sezonu najjezivije Netflixove serije

Napokon je stigao zvanični trejler za dugo očekivanu četvrtu sezonu serije You, čiji prvi dio izlazi sljedećeg mjeseca.

Posljednji put kad smo vidjeli Džoa Goldberga (Pen Badglej), bježao je iz zemlje nakon što je ubio svoju ženu Love (Viktoria Pedreti), spalio njihov dom kako bi lažirao svoju smrt te sina dao na usvajanje kako bi mogao pobjeći u Francusku i pronaći Mariene (Tati Gabriele).

U četvrtoj sezoni pretvara se da je londonski profesor po imenu Džonatan Mure te je već pronašao "novu ekipu otmjenih prijatelja", kao i potencijalnih žrtava.

Netflix kaže da to uključuje "lojalnu direktorice umjetničke galerije" Kejt, studenticu književnosti Nadiu, "nepoštenog autora" Risa, divlju aristokratsku socijalisticu Phoebe i njezinog dečka Adama, preduzetnicu Sofie i njezinog "introvertiranog brata", pisca Simona, privilegovanu oksfordsku studenticu Gemu i bivšeg sportistu Konija.

"Prva sezona bila je klasični triler o uhođenju koji je nudio izvrnut pogled na provjerene rom-com trope, druga sezona imala je više osvetnički motiv i izazivala je tradicionalna ljubavna očekivanja, a treća sezona bacila je Džoa u triler, gotovo noir iz predgrađa, zajedno s razigranim susjedima. S četvrtom sezonom You se pretvara u čistiu misteriju ubistva a la Agata Kristi. Drugim riječima, Džoov život će postati puno kompliciraniji, htio on to ili ne", stoji na Netflixovoj platformi Tudum, prenosi Index.

Uz Badgleyja u četvrtoj sezoni You glumiće Šarlot Riči, Lukas Gejdž, Ed Spelirs, Tili Kiper, Ami-Lajg Hikman, Nisi Lin, Aidan Čeng, Bred Aleksander, Ozioma Venu i Eve Ostin.

Sezona će se emitovati u dva dijela, s premijerom prvog dijela 9. februara, a drugog dijela 9. marta.