Izašao trejler za film "Godzilla x Kong: The New Empire" (VIDEO)

​Iz svIJeta MonsterVerse dolazi novi film pod nazivom "Godzilla x Kong: The New Empire", koji je privukao veliku pažnju već objavljivanjem prvog trejlera.

Film "Godzilla x Kong: The New Empire" je peti film iz ove franšize, a režira ga Adam Vingard, koji je bio zadužen i za ostvarenje "Godzilla vs Kong" iz 2021. godine.

U četvrtom nastavku popularnog filmskog serijala vidJeli smo eksplozivni sukob čudovišnih Titana, Godzile i King Konga.

U novom filmu, ova dva suparnika udružuju snage protiv novog neprijatelja koji predstavlja opasnost za cijelo čovječanstvo.

"Godzilla x Kong: The New Empire" prikazaće istoriju Titana, njihov nastanak i razlog zašto su vezani za čovječanstvo.

U film se vraćaju već poznata lica: Rebeka Hol, Brajan Tajri Henri i Kejli Hotl, a pridružuju im se Den Stivens i Fala Čen.

Scenario za film pisali su Teri Rosio, Džeremi Slejter i Sajmon Baret.

Meri Parent, Aleks Garsija, Erik Meklod, Brajan Rodžers, Tomas Tal i Džon Džašni rade kao producenti, prenosi "Index".

Da podsjetimo, serijal MonsterVerse do sada se sastoji od filmova "Godzilla" (2014), "Kong: Skull Island" (2017), "Godzilla: King of the Monsters" (2019) i "Godzila vs. Kong" (2021).

"Godzilla x Kong: The New Empire" u bioskope dolazi 12. aprila 2024. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.