Izašao trejler za novi Kejdžov film, ali bez njega (VIDEO)

​Studio Neon objavio je novi trejler za horor-triler "Longlegs", u kojem glavne uloge igraju Nikolas Kejdž i Maika Monro.

Trejler je oduševio gledaoce, ali svi komentarišu kako u njemu nisu vidjeli poznatog glumca.

"Uopšte nisu pokazali Kejdža, to je zanimljiva marketinška taktika", "Trebalo je da sakriju da on glumi u filmu sve do same premijere, ali mislim da postoje pravila protiv tog", "Ja mislim da smo ga vidjeli, da je on onaj tip sa bijelom kosom, koji drži ruke u vazduhu", "Ovo mi izgleda kao mešavina 'Pravog detektiva', 'Zodijaka' i 'Kad jaganjci utihnu', neki su od komentara.

Monro je u filmu igra FBI agentkinju Li Harker koja pokušava da uhvati serijskog ubicu koji se predstavlja kao Longlegs (Kejdž). Cijeli slučaj se komplikuje kada ona otkrije dokaze koji ubistvo vezuju uz okultizam.

Sporedne uloge igraju Alisija Vit i Bler Andervud, prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.