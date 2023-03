Izašao trejler za novi film Vesa Andersona (VIDEO)

Prvi trejler za novi film Vesa Andersona "Grad Asteroid" je upravo izašao, a ako vam se sviđa Andersonov rad, onda imate sreće: izgleda kao najintenzivniji Vesov film koji je ovaj režiser ikada snimio.

Ravne kompozicije? Brz, suhoparan scenario? Mladi štreberi pronalaze ljubav? Sve je ovdje. Plus, ovaj put, invazija vanzemaljaca - i izvjesni Tom Henks.

U Andersonovom posljednjem filmu, "Francuski dispeča", atmosfera je bila opšti haos fantastično ukomponovan kroz dramu i crni humor; ovaj put to je kičasta amerikana iz pedesetih, zajedno s pustinjskim zalogajnicama, nuklearnim eksperimentima i upečatljivim pastelnim bojama sladoleda posvuda.

Trailer pogledajte ovdje:

Džejson Švarcman je Mič Kembl, udovac čiji se auto pokvari u sušnom, ali narodnom Asteroid gradu dok on vozi svoju djecu po zemlji.

Zove svog tasta - Henksa, sa zalijepljenim brkovima Valta Diznija i pištoljem za pojasom - u pomoć, i sklapa prijateljstvo s glumicom kojeg igra Skarlet Johanson.

The official cast of Wes Anderson’s ASTEROID CITY pic.twitter.com/5JsE8UrIFb