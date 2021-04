Izašao trejler za seriju "Loki"

Nakon uspjeha koji je Marvel postigao u saradnji sa Dizni+, a povodom emitovanja serija "Wanda Vision" i "The Falcon and the Winter Soldier", sada je pred nama i trejler za dugo očekivanu seriju "Loki".

Glavnu ulogu, Torovog "nevaljalog" brata Lokija tumači Tom Hidlston. Njegov lik ubijen je u filmu "Avengers: Infinity War", ali zahvaljujući dobro poznatom "vremenskom zapletu", stvoreni su uslovi za Lokijev povratak.

Dešavanja u novoj seriji locirana su u doba nakon "Avengers: Endgame".

Osim Hidlstona, u seriji glume i Oven Vilson, Sofija di Martino i drugi.

Rediteljka serije je Kejt Heron, a premijera prve epizode najavljena je za 11. jun ove godine. piše b92.