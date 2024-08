Izbor filmova iz programa 30. Sarajevo film festivala u Visokom, Gradačcu i Jajcu

Nakon završetka 30. Sarajevo film festivala (SFF) tokom kojeg je publika od 16. do 23. avgusta gledala filmove u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, izbor filmova iz programa biće prikazan u još tri grada u BiH: u Visokom od 29. avgusta do 1. septembra, u Gradačcu od 5. do 7. septembra i u Jajcu od 6. do 8. septembra.

Ulaz na sve projekcije je besplatan.

Kako je saopšteno iz SFF-a, projekcije filmova održavaće se u dva termina: u poslijepodnevnom terminu film za najmlađe iz Dječjeg/TeenArena programa Sarajevo film festivala, i u večernjem terminu iz programa Open Air i U Fokusu. "Projekcije u Visokom, Gradačcu i Jajcu održavaju se u organizaciji Obala Art Centra iz Sarajeva, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma i dio su projekta 'Operacija kino - putujuće solarno kino Sarajevo film festivala'", pojašnjeno je dalje.

Od 29. avgusta do 1. septembra u Visokom će prikazano osam filmova iz programa na dvije lokacije - u 18 časova u Kulturnom centru Altindag - Visoko te u 20 časova na Trgu Matrakčije.

"U četvrtak, 29. avgusta u 20 časova program počinje filmom Danisa Tanovića 'Nakon ljeta' koji je otvorio 30. Sarajevo film festival. U petak, 30. avgusta u 18 časova biće prikazan film 'Blok 5' Klemena Dvornika koji je na festivalu bio prikazan u sklopu Dječijeg programa, dok u 20 časova publika može pogledati novi bosanskohercegovački film 'Gym' Srđana Vuletića", pojašnjavaju organizatori.

U subotu, 31. avgusta u 16 časova, pojašnjeno je dalje, biće prikazan film iz Dječijeg programa "Tri prijatelja" Nursena Çetin Körekena, u 18 časova najmlađa publika će imati priliku da uživa u filmu "Tajanstvena šuma" Alexisa Ducorda i Vincenta Paronnauda iz Dječijeg programa, a u 20 časova biće prikazan film "Ka nepoznatoj zemlji" reditelja Mahdija Fleifela koji je na Sarajevo film festivalu prikazan u saradnji sa Doha Film Institutom.

"U nedjelju, 1. septembra, iz Dječijeg programa u 18 časova biće prikazan film 'Max i ekipa staraca' redatelja Winfrieda Oelsnera. U 20 časova slijedi projekcija filma 'Proslava' Brune Ankovića, koji je na 30. Sarajevo film festivalu bio prikazan u sklopu programa U Fokusu", navedeno je u saopštenju.

Partneri u Visokom su udruženje "Setup" Visoko, Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko, uz pokroviteljstvo Grada Visoko.

Od 5. do 7. septembra u Gradačcu će biti prikazano šest filmova iz programa, a projekcije će se održavati u dva termina, u 18 i u 21 čas, u kinu Gradačac.

"U četvrtak, 5. septembra iz Dječijeg programa u 18 časova biće prikazan film 'Max i ekipa staraca' Winfrieda Oelsnre, a u 21 čas publika će moći pogledati film 'Nakon ljeta' Danisa Tanovića", navode iz SFF-a.

U petak, 6. septembra u 18 časova će biti prikazan film "Tajanstvena šuma" Alexisa Ducorda i Vincenta Paronnauda, a u 21 čas film "Gym" Srđana Vuletića, u subotu, 7. septembra u 18 časova biće prikazan film "Blok 5" Klemena Dvornika, a u 21 čas publika će moći pogledati film "Proslava" Brune Ankovića.

Partneri u Gradačcu su Fondacija za kinematografiju Sarajevo, Grad Gradačac, te Centar za kulturu "Ahmed Muradbegović" Gradačac.

U Jajcu, od 6. do 8. septembra u Muzeju II zasjedanja AVNOJ-a, biće prikazano šest filmova u terminima u 18 i u 21 čas.

"U petak, 6. septembra projekcije u Jajcu će u 18 čas otvoriti film 'Tajanstvena šuma' Alexisa Ducorda i Vincenta Paronnauda, a u 21 čas publika će imati priliku pogledati film Danisa Tanovića 'Nakon ljeta'", pojašnjavju iz SFF-a.

U subotu, 7. septembra u 18 časova biće prikazan film "Blok 5" Klemena Dvornika, u 21 čas publika će gledati film "Gym" Srđana Vuletića, u nedjelju, 8. septembra mlađa publika će u 18 časova imati priliku da pogleda film "Tri prijatelja", a u 21 čas biće prikazan film "Proslava" Brune Ankovića.

Partneri programa u Jajcu su Fondacija za kinematografiju Sarajevo, Vlada Srednjobosanskog kantona, Općina Jajce, JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala Grada Jajca.

