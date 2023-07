Iznenađujući ukus Kristofera Nolana

Kristofer Nolan je jedan od najpriznatijih reditelja današnjice, njegovi filmovi su često nagrađivani prestižnim nagradama, ali to ga ne sprečava da uživa u visokobudžetnim blokbasterima za mejnstrim publiku.

Kako prenosi "Index", prema kritičaru "World of Reel" Džordanu Ruimiu, "ima nešto u tome što su veliki režiseri impresionirani osrednjošću". Na primjer, Pol Tomas Anderson, reditelj filma "Biće krvi", voli da gleda "Venom 2" i "Šang-Či".

U nedavnom intervjuu, Nolan je priznao da svakog Božića gleda romantičnu komediju "Love Actualli", a voli i franšizu "Brzi i žestoki". Emili Blant, zvezda "Openhajmera", najnovijeg Nolanovog filma, potvrdila je da reditelj ima eklektičan ukus, ali da nikada ne kritikuje tuđe filmove.

"On gleda sve i jedan film, iz svakog žanra. I nikad ga nećete čuti da pljuje po tuđim filmovima. On zna koliko je teško napraviti dobar film", rekao je Blant.

Nolanova ljubav prema mejnstrim filmovima i ranije je impresionirala njegove kolege. En Hatavej, koja je glumila Mačku u Nolanovom filmu "The Dark Knight Returns" iz 2012. godine, rekla je da je reditelj tokom snimanja stalno citirao komediju Mekgrubera.

Nolan je pre tri godine priznao da mu se dopao film "Fast and the Furious 3: Tokio Drift", a prije deset godina pohvalio je film "Man of Steel", reditelja Zaka ​​Snajdera. "Vejrujem da će ono što je Zak uradio u Čoveku od čelika definisati Supermena našeg vremena", rekao je tada Nolan, prenosi "Danas".