Janketić: Pogledajmo film prije nego što kritikujemo ili hvalimo

Film „Dara iz Jasenovca“ imaće svjetsku televizijsku premijeru, bez mogućnosti odloženog gledanja, u subotu 20. februara u 20 časova na Prvom programu RTS-a. Lik jednog od najozloglašenijih ustaških oficira - Vjekoslava Maksa Luburića tumači glumac Marko Janketić, koji je za RTS ispričao koliko mu je ova uloga bila izazovna i kako se pripremao za nju.

„Pokušavao sam da nađem mogućnost da odbranim takvu osobu. Nije bilo lako, međutim, ja sam u jednom intervjuu već rekao da je to jako zanimljiv lik, pa su me razapeli i pitali kako zločinac može da bude zanimljiv, pa i Hitler je bio zanimljiv, i Staljin je bio zanimljiv kao i mnogi drugi... Prosto, radi se o čovjeku koji je bio zadojen nekom mržnjom iz nacionalnog konteksta, koja meni nije bliska. Jednostavno, ja ne umijem da razumijem da neko nekog mrzi samo zato što je drugačije vjere ili nacije i to je recimo bio najveći izazov za mene da se u tom kontekstu bavim tom osobom i likom“, objasnio je Marko Janketić.

Replika kompleksa Jasenovac je za potrebe snimanja napravljena u jednom mestu pored Sombora, donijete su šine, parni voz i stvoren jedan potpuno autentičan ambijent koji je pomogao glumcima da se užive u svoje uloge.

„To je jedna vrsta glumačkog mazohizma, mi glumci smo poput nekih advokata kada branimo te likove koje tumačimo, da bismo bili što bliži istini. I moram priznati da to nije ni malo lako“, ispričao je glumac i dodao da su ovakvi filmovi bitni zato što je potrebno da se svi kao pojedinci suoče sa zločinima koji su se desili nevinim ljudima, jer u susprotnom nećemo imati lijepu budućnost.

Takođe, Janketić smatra da je veoma važno što će film svjetsku premijeru imati na RTS-u i što će putem malih ekrana široki auditorijum imati priliku da ga vidi.

„Ova priča nije nikad ispričana kroz film ili pozorište i potrebno je da se ispriča. Užasno su mi vulgarne špekulacije u regionu, gdje se o filmu priča a da ga niko nije pogledao, niko nije video šta smo mi kao ekipa uradili i napravili. Hajde da pogledamo film prvo pa onda možemo da kritikujemo ili pohvalimo“, istakao je Marko Janketić.

