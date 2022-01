Janković za "Nezavisne": Još dvije sezone serije "Složna braća"

Emitovanje humorističke serije "Složna braća - Next đeneration" počelo je 4. januara, a Srđan Janković, koscenarista i asistent režije serijala, za "Nezavisne" otkriva da su u toku pripreme i pisanje scenarija za još jednu sezonu, te da je u planu snimanje ukupno dvije nove sezone.

Humoristička serija sastoji se od 12 epizoda u trajanju od 50 minuta i direktno se nastavlja na radnju svojih prethodnica. Poput prve sezone i ovaj nastavak predstavlja klasičnu humorističko-satiričnu grotesku u kojoj dominira komedija zabune, gdje se na duhovit način predstavljaju mentaliteti i socio-psihološke strukture pojedinaca i naroda na teritoriji bivše Jugoslavije.

Jankoviću je ovo bio jedan od prvih ozbiljnijih projekata, a kazuje da je pozitivne reakcije, kojih je već mnogo, teško očekivati na samom početku. Ipak, ovaj projekat je nešto potpuno novo i posebno na našim prostorima i samim tim izaziva lavinu komentara u javnosti.

"Osećam se ponosno, napraviti nešto u šta su mnogi sumnjali i sada gledati to kao finalan proizvod je fantastično, kao neka ispunjena osveta. Nadam se da će naša serija pozitivno uticati na ljude, da ćemo smehom pobediti ovo tamno doba epidemije u kome se nalazimo, jer smeh je najbolji lek", kaže Janković.

Kako navodi, mora priznati da ima gomila "hejtera" po internetu koji porede staru legendarnu "Složnu braću" sa nastavkom, što je potpuno pogrešno, ali pored njih ostatak publike je više nego oduševljen.

"U planu su još dve nove sezone. Kada poredim ovaj serijal 'Složna braća - Next đeneration' koji ide na televiziji i 'Složna braća - Next đeneration 2' čije je pisanje u toku, to vam je kao poređenje bosanske Premijer lige sa Ligom šampiona. Drugim rečima, očekuje vas totalna ludnica u kafani 'Složna braća'", kazao je Janković.

Oduvijek je pratio vlastiti osjećaj, u ovom projektu smjernice reditelja Milorada Milinkovića, ali i mišljenje porodice, posebno oca Nenada Jankovića, poznatijeg kao dr Nele Karajlić. Pozitivne reakcije publike su, ipak, najveći vjetar u leđa, posebno za nekoga ko je mlad odlučio da stvara umjetnost. Nakon svih, idu i komentari gledalaca, koji, naravno, utiču na njega i pomažu mu da postane još bolji u ovom poslu.

"Koliko me produkcija izveštava, ima mnogo više pozitivnih komentara nego negativnih, ali mislim da će ih tek biti, da će ova serija postati hit tek kroz nekoliko godina, jer je potpuno nešto novo čega danas nema ne samo kod nas, već na celom svetskom filmsko/televizijskom tržištu. Usudiću se da poredim naše delo sa najboljim muzičkim producentom današnjice, Kanjeom Vestom. Previše smo stepenica preskočili odjednom da bi veliki broj ljudi odmah usvojio ono što smo napravili, međutim kad to usvoje, onda će naše delo uticati pozitivno na čitavu industriju, kao što radi Kanje sa svetskom muzičkom scenom", navodi Janković.

Montažu, za koju je zaslužan Nenad Pirnat ispred produkcije E.T.M., svjetski dizajn zvuka i slike, mnogo dobre glume i neizostavnog smijeha gledaoci mogu da očekuju i kada je u pitanju drugi dio TV ostvarenja "Složna braća - Next đeneration 2", a cijela ekipa ovog neponovljivog projekta odlučna je u namjeri da i u drugoj sezoni u domove svih nas unese smijeh i pozitivne vibracije.

"Gledaoci mogu da očekuju iste glavne likove, ali takođe i dosta novih epizodnih uloga koje će se uplitati u glavne niti priče. S obzirom na to da je Bosna centar sveta, poigravaćemo se s time, s tim što ćemo pokazati kako je ona zapravo samim tim i centar vremena, metafizika. Jednostavno nećemo dati publici vremena da predahne tokom čitavih 50 minuta svih 12 epizoda! Kafana 'Složna braća' u naše živote humor vraća", priča Janković.

Mišljenja je da ovaj put pisanje ide mnogo lakše, preciznije i kvalitetnije, jer kada znate ko su vam glumci, čime raspolažete, lakše je smišljati kvalitetne i komične zaplete i rasplete, tako da će i sljedeća sezona, uvjeren je, biti nevjerovatna.

"Što se ostatka mog životnog toka tiče, trenutno sam fokusiran na pisanje druge sezone, odnosno treće sezone 'Složne braće', a pored toga idem na svoj drugi fakultet, gde imam filmske vežbe. U martu me očekuje režiranje kratkog filma u produkciji 'Met Film School Berlin', čiji sam student. Za ovaj film se dugo pripremam, kao i za svaki novi projekat. 'Uzbudljiv je put, moj Alane', rekao bi Ser Oliver iz 'Alana Forda' kada bi video moj trenutni raspored na kalendaru", zaključio je Janković za "Nezavisne".