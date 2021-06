Janković za "Nezavisne": Moj istraživački rad za "Složnu braću" trajao 24 godine

Srđan Janković je mladi umjetnik iz Beograda koji je zakoračivši u filmsku domaću industriju već kao jako mlad čovjek ostavio svoj pečat u istoj. Njegov kratki film "Tajlandska vaza" prikazivan je na festivalima širom svijeta, a režiju i scenario potpisuje i za kratki skeč "Počeci marketinga", koji je dobio nagradu "Young Talent Award" na "Noći reklamoždera".

Studije je završio u Sjedinjenim Američkim Državama, a njegov veliki ulazak u srpsku filmsku industriju obilježio je rad na novoj seriji "Složna braća". Scenario za ovu dugo očekivanu seriju potpisuje zajedno sa svojim ocem Nenadom Jankovićem, alias Neletom Karajlićem, a režisersku palicu dijeli sa popularnim rediteljem Miloradom Milinkovićem.

Kako kaže, kada se spoji ljubav prema slikarstvu i muzici, za koju su zaduženi njegovi roditelji, dobije se rezultat - filmadžija. Janković u intervjuu za "Nezavisne" govori o svom iskustvu na filmskom platnu, saradnji sa velikanima domaće filmske industrije, seriji "Složna braća" te budućim projektima koji će obilježiti njegovu karijeru.

NN: Rad na seriji "Složna braća" predstaviće Vas publici u regionu. Da li mislite da će Vam ovaj projekat otvoriti vrata za svijet srpskog filma?

JANKOVIĆ: Definitivno, ako me dobro izreklamirate! Ja sam ubeđen da će ovaj projekat biti apsolutni hit na prostorima bivše Jugoslavije, a i šire. Samim tim ako se moje ime pročuje, nadam se da će mi pomoći da se probijem dalje u ovoj uzbudljivoj industriji.

NN: S ocem potpisujete i scenario za "Složnu braću", pa kakvo je iskustvo rada s njim na ovom projektu, ali i s ostalom ekipom s kojom sarađujete? Ipak su velika imena u pitanju, šta to znači za Vas?

JANKOVIĆ: Kad radite u ordinaciji doktora Neleta Karajlića - uvek je uzbudljivo, ponekad i previše. Ovaj scenario smo pisali duže od godinu dana i prošli smo razne faze: od momenata kad smo bili ubeđeni da će ovo biti apsolutni hit, sve do depresivnih trenutaka kada smo mislili da ovo uopšte nije smešno niti edukativno. Na kraju je sve ispalo i bolje nego što smo mogli da zamislimo! Zaista mi je velika čast da sarađujem sa velikim imenima koja učestvuju u snimanju "Složne braće". Za mesec dana snimanja sam naučio više nego za ceo život. Od svih poznatih imena najviše me oduševljava saradnja sa rediteljem Miloradom Milinkovićem, koji komplikovane režiserske izazove rešava kao da su matematički zadaci za osnovce. Osim njega, dosta sam toga naučio od talentovanog Zorana Čulića Kize, direktora fotografije, koji je za ovu seriju napravio sliku mnogo bolju, lepšu, skuplju, prirodniju nego što se može videti u visokobudžetnim holivudskim filmovima.

NN: S obzirom na to da ste uz oca išli na snimanja filmova i serija, da li je to podstaklo i Vašu ljubav prema ovom pozivu?

JANKOVIĆ: Otac nije imao veliki uticaj na mene što se filmova tiče, ali muzike da. S druge strane, moja majka, veliki ljubitelj istorije umetnosti, dosta me je toga naučila i terala kao klinca da idemo po muzejima kad god bismo išli na putovanja. Pretpostavljam da kad spojite ta dva: muziku i slikarstvo dobijete - filmadžiju.

NN: Radili ste kratki film i u Sjedinjenim Američkim Državama. Možete li napraviti paralelu u procesu snimanja i samog nastanka novog ostvarenja tamo i kod nas?

JANKOVIĆ: U Americi sam studirao, i tamo sam imao priliku da radim samo na marketinškim video-projektima, tako da ja nisam prava osoba da odgovorim na ovo pitanje. Živeo sam četiri godine u državi Ajova i tamo ako želite da se bavite filmom dođe vam na isto kao da neko ko je iz Kenije želi da postane prvak u nordijskom skijanju. Međutim, ako me pitate kako se uzgaja kukuruz, tu vam već mogu i te kako pomoći.

NN: Gdje su veće mogućnosti za uspjeh i slavu?

JANKOVIĆ: Što se slave tiče, definitivno je to lakše dostići kod nas. Manji broj stanovnika, veća šansa da te svi znaju čime god se bavio, pogotovo u doba interneta. Uspeh svako gleda drugačije - ukoliko uspehom smatrate pošteno zarađeni novac, sigurnost, priliku i podršku na poslu i projektima, onda je to sigurno Amerika. Međutim, ako je za vas uspeh život sa familijom, prijatelji, iskreni odnosi sa drugima, e onda je to ovde.

NN: Pretpostavljam da su pripreme jednog scenariste sveobuhvatne, u smislu čitanja i istraživanja tekstova i tematike. Pa koliko to oduzme vremena, ali i koliko je važno za nastanak jednog scenarija?

JANKOVIĆ: Serija "Složna braća" obuhvata razne teme s kojima se ja susrećem svakoga dana, što u životu, što u knjigama, filmovima i serijama, tako da je istraživački rad za ovaj scenario za mene trajao 24 godine. Bez istraživačkog rada je pisanje scenarija nemoguće, kako ćete da pišete nešto o čemu nemate pojma.

NN: Kakvi su Vaši planovi nakon "Složne braće", da li je na vidiku neki novi projekat?

JANKOVIĆ: Imam u planu da režiram kratki igrani film za koji sam i pisao scenario. Takođe se radi o sarkastičnoj, emotivnoj komediji u kojoj su glavni junaci mladi egocentrični Beograđani. Međutim, nemam para da to i ostvarim. Aplicirao sam za konkurs Filmskog centra Srbije i čekam odgovor da li će me finansijski podržati ili ne. Pored toga se vraćam na studije, idem u Berlin da studiram režiju. Berlin je jedan od najuzbudljivijih gradova koje sam ikada posetio, imaju jaku filmsku industriju, ako ne i najjaču u celoj Evropi. Nadam se da ću tamo dosta toga naučiti, upoznati ljude i naći se na svetskoj filmskoj sceni.