Japanci mogu da gledaju "The Last Jedi" sa svijetle ili tamne strane

Fanovi "Ratova zvijezda" u Japanu imaju priliku da uživaju u 4DX verziji posljednjeg nastavka ovog filma "The Last Jedi" iz perspektive svijetle strane sile, ili iz tamne.

Japanski bioskopi putem 4DX tehnologije pružaju mogućnost svojim gledaocima da odluče da li žele da gledaju "The Last Jedi" iz perspektive Rebela ili New Ordera, prenosi Holivud reporter.

Zvuci svjetlosnih mačeva razlikuju se u zavisnosti od toga da li su gledaoci izabrali svijetlu ili tamnu stranu, a isto tako se razlikuju scene enterijera pobunjeničkih i imperijalnih brodova, po tome na koji način bioskopska dvorana stvara atmosferu određenim specijalnim efektima.

4DX tehnologija sve je rasprostranjenija u svjetskim bioskopima, a njen vlasnik je južnokorejska kompanija CJ 4DPLEX. Japan je prvi počeo da uvodi 4DX u svoje bioskope i trenutno je jedna od zemalja s najviše 4DX bioskopa. Upravo zato je CJ 4DPLEX ovu ideju ponudio japanskom ogranku kompanije Dizni.

"The Last Jedi" dosad je u Japanu zaradio 59 miliona dolara, što je samo djelić ukupne svjetske zarade od 1,3 milijarde dolara, a pretpostavlja se da će ova nova 4DX ponuda donijeti Dizniju dodatnu zaradu.

Ukoliko se ta pretpostavka pokaže kao istinita, moguće je da će uskoro slična iskustva biti moguće doživjeti i u evropskim bioskopima.

