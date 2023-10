Jedan od najboljih horora napokon dobija svoj prvi nastavak

Jedan od najboljih horora današnjice napokon će dobiti svoj prvi nastavak.

Nezavisna produkcijska kuća Neon je potvrdila da radi na nastavku kultnog horora It Follows iz 2014. godine, donosi Deadline.

Scenario za nastavak nazvan They Follow piše tvorac originalnog filma Dejvid Robert Mičel, a on će ujedno i režirati film. Maika Monroe, koja je u prvom filmu utjelovila protagonisticu Džej Hajt, repriziraće svoju ulogu.

It Follows je pratio srednjoškolku Hajt, koju je nakon seksualnog odnosa počelo progoniti Zlo, koje ju želi ubiti, a kojeg se može riješiti samo ako prenese Zlo na novu žrtvu prilikom polnog odnosa. Iako radnja nastavka još nije poznata, poster koji je Neon objavio na svom službenom Instagramu upućuje na to da se Zlo proširilo.

Iako je It Follows zaradio samo 23.3 miliona dolara, film je i dalje bio u finansijskom plusu s obzirom da je budžet iznosio 1.3 miliona dolara. It Follows je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Kanu gdje su ga dočekale pohvale kritičara zbog originalnosti i odlične izvedbe glavne glumice. Film trenutno ima ocjenu od 95 % na portalu Rotten Tomatoes.

Uz Neon, na nastavku kultnog horora će raditi produkcijska kuća Good Fear Content te producenti originalnog filma Dejvid Kaplan, Erik Romesmo, Rebeka Grin i Laura Smit.

Produkcija filma They Follow bi trebala početi tokom iduće godine.

