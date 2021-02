"Jedini izlaz" premijerno prikazan u "Cineplexxu Palas"

Teške i traumama isprepletane ljudske sudbine te ukazivanje na činjenicu da za bilo koji vid nasilja ne postoji nikakvo opravdanje, glavne su teme filma "Jedini izlaz" u režiji Darka Nikolića, koji je premijerno uz prisustvo glumačke ekipe prikazan u srijedu naveče u banjalučkom "Cineplexxu Palas".

Ovo je ujedno i prva svečana premijera od početka pandemije, pa je s te strane njen značaj veći. Ista je održana uz primjenu svih važećih epidemioloških mjera.

A, u ovom psihološkom trileru publika ima priliku da vidi priču o Ani Kolar (igra je Anđelka Prpić), kompleksnom liku rastrzane žene, kojom vlada njena prošlost, a da toga nije ni svjesna. Iako je naizgled živjela idealnim životom, njenom sudbinom su svi upravljali, osim nje. Međutim, određena saznanja glavnu junakinju navode na promjene, ona konačno uzima stvari u svoje ruke i postaje - pobjednik.

Prpićeva, koju je regionalna publika navikla da gleda u komičnim rolama, priznaje da joj je bio izazov da odigra ovu ulogu, ali više kao obavezu da opravda povjerenje koje su joj ukazali producent i režiser.

"Obaveza je bila i prema svim kolegama sa kojima sam radila, koje su maestralni glumci, nevažno u kom žanru. Kad pročitate taj tekst, vas prosto sama priča tera da date svoj maksimum i da to nekako oživite. Meni je lično bio izazov da sebe svedem, u smislu reakcija, izražaja, mimike, gestikulacije, sredstava koje sam do sada obilato koristila u svojim drugim ulogama. Bilo mi je vrlo zanimljivo da radim i da se pripremam sa psihijatrima, da mi objasne kako to izgleda kada čovek proživi takve traume, kada tako dugo živi na lekovima, kakve su njegove reakcije", istakla je ona.

Iskreno priznaje da joj je najteži zadatak bio da prikaže neke emocije koje su unutar glavnog lika duboko, a da se to ne pokazuje tek tako na prvu loptu.

Triler nije uobičajen za naše podneblje, a režiser Darko Nikolić naveo je da je ovim filmom ostvario svoj san, jer je još kao klinac uglavnom gledao trilere.

"Morali su neki nadražaji i uzbuđenje da postoje u filmu da bi mene začačkalo. Sa raznim scenaristima sam sarađivao ranije, ali nijedan film nisam uspio da snimim, ovo mi je četvrti koji sam pokušao i koji sam uspio", kazao je on.

U ovom filmu nema priča koje nas povezuju sa mračnim temama prošlosti (i sadašnjosti), već je mrak koji se dešava na filmu čist proizvod žanra kao takvog i ljudske zlobe, koja je vanvremenska i vanprostorna.

Istraga glavne glumice, čiji je muž nastradao u požaru, sudara se sa istragom inspektora Štrpca, kojeg još jednom maestralno igra Ljubomir Bandović.

"Glumačka misija bila je svesti stvari, a ne otkrivati ih, pogotovo što se i za publiku film polako odmotava. Sećam se, kad sam pročitao scenario, dopao mi se jer nema veze sa lokalitetom i mentalitetom, sa našim 'burazerskim' Balkanom... Ovo može i u Japanu da se desi, bilo gde, i to je ono što će ovaj film da učini kultnim, komercijalnim i dugovečnim, nekom vrstom klasika, s obzirom na to da su kod nas retki triler filmovi", mišljenja je Bandović.

Uloga oca kojem je dvoje djece nastradalo u požaru u diskoteci pripala je Jovi Maksiću, ovdašnjoj publici poznatom kao Kosta Govoruša iz serije "Kosti", a pred banjalučkom publikom poklonili su se i mladi glumci Vukašin Jovanović i Joakim Tasić, kojima su ovo debitantske uloge na filmu. U filmu igraju i Milan Čučilović, Nikola Ristanovski, Janko Popović Volarić, Milena Predić, Toni Mihajlovski, Sonja Kolačarić, Boris Komnenić, Andrija Bošković i Danica Maksimović.