Jedna serija veliki favorit za Emi nagrade

Nakon četiri mjeseca odgađanja zbog štrajkova u Holivudu, elita američke televizije sastaje se u večeras u Los Anđelesu na 75. dodjeli Emi nagrada, na kojoj se očekuje da će serija "Nasljednici" dobiti najviše priznanja.

Televizijski ekvivalent Oskara obično se održava u septembru, ali organizatori su umjesto toga dogovorili susret u januaru, smatrajući, očigledno s pravom, da će se štrajkovi glumaca i scenarista do tada završiti i da će najveće zvijezde ponovno moći da prošetaju crvenim tepihom.

Predviđanja su jasna, serija "Nasljednici", koja je snimana i u Hrvatskoj, sa svojih 27 nominacija trebala bi da osvoji mnoštvo nagrada, uključujući i onu za najbolju dramsku seriju, koju je osvojila već dva puta.

Ova od kritičara hvaljena HBO produkcija prati moćnu i bogatu porodicu Roj, na čelu medijskog carstva, u njihovim porodičnim svađama.

Za najbolju dramsku seriju nominovani su i "Kuća Zmaja", "Andor", "Nazovi Saula", "Yellowjackets", "Kruna" i "Bijeli lotos".

Troje od šestoro nominovanih za najboljeg glumca u dramskoj seriji dolaze upravo iz "Nasljednika", Kiran Kalkin, Džeremi Strong i Brajan Koks.

Sara Snuk je favorit za nagradu za najbolju glumicu, a Metju Makfadjen, koji je upravo osvojio Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca u seriji, ima dobre šanse da to ponovi.

Serija "Nasljednici" bori se za trofej uz takođe HBO-ovu seriju "The Last of Us", adaptaciju istoimene videoigre, koja je dobila 24 nominacije za najprestižnije televizijske nagrade, prenosi "b92".

