Jednu seriju na Netfliksu upoređuju s "Igrom prijestola"

Otkako se završila "Igra prestola", obožavatelji te serije žude za još sličnog sadržaja.

Iako spin-of serija "House of the Dragon" to donekle ispunjava, gledaoci misle da su pronašli jednu od najboljih serija ikad koja se još bolje uklapa u GOT stil.

Reč je o seriji "Posljednje kraljevstvo" (The Last Kingdom) koja se emitovala od 2015. do 2022. godine. Franšiza je bila toliko uspješna da je Netfliks čak napravio film pod nazivom "Posljednje kraljevstvo: Sedam kraljeva mora umreti" (The Last Kingdom: Seven Kings Must Die)", koji je izašao početkom ove godine.

Radnja je smještena u 9. vijeku u anglosaksonskoj Engleskoj, dok se tamošnji stanovnici bore protiv vikinških osvajača iz Danske. U glavnim ulogama pojavljuju se Aleksander Drajmon, Emili Koks, Eliza Butervort i Arnas Fedaravicius.

Twitter su preplavile reakcije na ovu seriju, u kojima je neki nazivaju "jednom od najboljih serija u istoriji".

"Remek-djelo. 10/10", "Ovo je jedna od najboljih serija ikad, preporučujem", "Definitivno jedna od meni najdražih serija", "Možda je čak i bolja od Igre prijestolja. Nema loše epizode, a kamoli loše sezone", neki su od komentara, prenosi "b92".

