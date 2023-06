Jennifer Lawrence oduševljava u urnebesnoj komediji „Cura za sve“

Provokativna komedija s najgledanijim R-rated trailerom ikada u kojoj briljira dobitnica Oskara Jennifer Lawrence od 21.juna pretpremijerno u svim BH kinima i bioskopima.

U sva BH kina i bioskope , pretpremijerno od 21. lipnja stiže film Cura za sve s Jennifer Lawrence u ulozi glavne glumice i producentice. Ime Jennifer Lawrence sinonim je za jednu od najuspješnijih, najcjenjenijih i najpopularnijih mladih ženskih glumica Hollywooda. Uloga u trilogiji Igre gladi kao Katniss Everdeen zaludila je tinejdžerice širom svijeta, uloga u romantičnom filmu U dobru i zlu osigurala Oscara za glavnu žensku ulogu sa samo 22 godine, a sa filmovima Američki varalice, Joy, Don't Look Up i Causeway zacementirala svoj hollywoodski status fenomenalne glumice koja svaki projekt izdigne na višu razinu.

Priča filma vrti se oko drske i urnebesne Maddie koja se zbog teške životne situacije (za koju je velikim dijelom i sama kriva) javlja na neobičan oglas kako bi sačuvala svoju kuću. Oglas su dali bogati roditelji sramežljivog tinejdžera koji mu žele naći djevojku prije nego krene na fakultet. Uvjerena u svoju seksipilnost i lagano odrađen zadatak, Maddie će brzo shvatiti da neobičnog Percyja nije tako jednostavno šarmirati...

Jennifer Lawrence, koja nekoliko zadnjih sedmica žari i pali po svjetskim portalima zbog svojih hrabrih i neobičnih modnih odabira na crvenom tepihu, već dugo ljudi hvale zbog njene prirodne nadarenosti za humor. Na londonskoj premijeri, Lawrence je obukla je elegantnu Diorovu haljinu s prozirnim detaljima, a prema prvim dojmovima očita je fenomenalna hemija s njenim filmskim partnerom Andrewom Barthom Feldmanom, što je definitivno ključna stavka u komedijama.

Uz Jennifer Lawrence, najiskusniji i najpoznatiji dio postave je redatelj i koscenarista Gene Stupnitsky (filmovi Dobri momci, Zločesta učiteljica, serija The Office) kojem je na scenariju pomogao John Phillips (Zločesti deda). Prvu veću ulogu na velikim ekranima ulogu ima Andrew Feldman, koji glumi sramežljivog Percyja (Broadway predstave Uhvati me ako možeš, Dragi Evan Hansen). Uz Jennifer, Andrew je okružen još jednim poznatim glumačkim imenom – Matthew Broderick (filmovi Godzilla, Manchester by the Sea, Tower Heist, The Producers).

Film „Cura za sve“ prva je prava glavna uloga Jennifer Lawrence u jednoj komediji, a upravo je ona izjavila da ju je urnebesan scenario doslovno natjerao nazad iz trenutne gumačke pauze. Najavljuje se kao komedija za odrasle, što znači da će kod nas imati preporuku 15+, a trailer filma postao je najgledaniji R-rated trailer u istoriji sa preko 50 miliona pregleda na svim platformama. U kolikoj mjeri je film urnebesan, škakljiv, provokativan i vulgaran, moći ćete vidjeti jako brzo, od ove srijede, 21. 6. u svim BH kinima i bioskopima u distribuciji C2 film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH.