Jeste li znali na kojem mjestu su se zaljubili Milena Dravić i Dragan Nikolić

Milena Dravić i Dragan Nikolić, su čuveni glumački par čija ljubavna priča oduvijek oduševljava nove i nove generacije. No malo ljudi zna da su se upoznali na snimanju filma koji poprilično mračan, i ne baš romantičan, kao njihova priča. Naime, radi se o filmu „Horoskop“, Bora Draškovića iz 1969.

Milena glumi djevojku koja dolazi u malo mjesto, u kom lokalni dripci maltertiraju mještane. Film se završava scenom u kojoj dripci na kraju siluju djevojku. Tako da iza lijepe životne priče upoznavanja glumačkih ikona ne stoji baš “lijep film“ i porodična filmska priča.

Milena je tad već bila velika glumačka zvijezda, a Dragan je tek počinjao karijeru. Nedugo potom, riješili su da otpočnu zajednički život.

O tome koliko je bilo teško da joj priđe, Dragan je jednom prilikom govorio javno.

“Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam vidio ili neka djevojka iz kraja koju poznajem cijeo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamjerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvijezda. To je nešto čime ona plijeni i osvaja”, kazao je Dragan.

Vjenčali su se 1971. godine, tokom snimanja novogodišnjeg TV filma “Kako su se volele dve budale“, po tekstu Duška Radovića. U pauzi između snimanja, tražili su dodatnih sat vremena, otišli u opštinu Vračar i sklopili brak, na iznenađenje mnogih.

U rijetkim prilikama, kada su javno pričali jedno o drugome, uvijek su isticali da im je bračni drug najveća podrška i najstroži kritičar, dok su bez uljepšavanja isticali šta podrazumijeva jedan brak.

Milena je, inače, prije ljubavi sa Draganom već imala dva braka, jedan sa scenaristom Mladomirom Đorđevićem, a drugi sa režiserom Vojislavom Rakonjcem.

Dragan Nikolić je, podsetimo, preminuo pre sedam godina u Beogradu, u 72. godini života. Milena Dravić nas je napustila prije pet godine, a preminula je u 78. godini, takođe u srpskoj prestonici. (Citymagazine.danas.rs)

