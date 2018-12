"Ježurka Ježić" u službi učitelja azbuke

​BANJALUKA - Po šumi, širom, bez staze, puta/ Ježurka Ježić povazdan luta. /Lovom se bavi često ga vide, /s trista kopalja na juriš ide./ I vuk i medo, pa čak i - ovca, /poznaju ježa, slavnoga lovca, početne su riječi "Ježeve kućice" Branka Ćopića, nakon kojih je utihnula dječja graja juče u punoj Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor.

Svi su naćulili uši da čuju šta se dešava, šta to dalje lisica u pismu piše ježu, a šta joj ovaj odgovara. U Banskom dvoru se, zapravo, desila promocija animiranog filma "Ježurka Ježić" za koji animaciju potpisuje Ognjen Radumilo, produkciju Radio-televizija Republike Srpske, a koji je, razumije se, rađen po pomenutom djelu velikog Ćopića. Na promociji je predstavljena i video-igrica "Ježurkova azbuka", koju je uz animirani film Radumilo napravio za djecu predškolskog uzrasta, ne bi li od vremena provedenog na telefonu imali neku korist.

Uz pomoć igrice djeca uzrasta od četiri godine mogu savladati slova azbuke za sedam dana, o čemu je na promociji, svakako, bilo riječi. Spoj ugodnog i korisnog, o čemu su pričali odrasli, međutim, nije interesovao djecu koja su tu došla zbog crtanog filma.

U crtanom, kao i u Ćopićevom djelu, Ježurka Ježić došao je na četvorosatni ručak kod lisice Mice, ali "Ježić se diže, njuškicu briše" i reče lisici: "Ja moram kući, dosta je više".

Zašto je jež žurio kući i zašto su mu se sve životinje čudile zbog toga, kako su na kraju prošli oni, a kako Ježurka Ježić, djeci koja idu u školu odavno je poznato. Ovi mlađi sinoć su imali priliku da to pogledaju i na RTRS-u, a oni koji su bili juče u Banskom dvoru na premijeri ovog animiranog filma, nose najpozitivnije utiske.

"Crtani mi se jako dopao, jer je Ježić na kraju ispao najpametniji", rekao je jedan mališan poslije prikazane projekcije, koji je tek tada nastavio da trepti. Treptanje i vika, dakako, bili su rezervisani za prije i poslije prikazane animacije, samo što se poslije začuo i buran aplauz za Ognjena Radumila.

"Motiv za projekat se javio sam po sebi. Branko Ćopić je napisao ovu pjesmu kao da je već sama crtani film, ja sam to samo trebao da prikažem na ekranu, ništa ozbiljno. Na kraju se ispostavilo da je to ipak bilo ozbiljno i da je to veliki projekat", kazao je Radumilo medijima nakon promocije. Njegova video-igrica "Ježurkova azbuka" već može da se pronađe na Google Play prodavnici, a istu je, kako kaže, počeo da radi tokom rada na animiranom filmu.

Stoga, baš onako kako je Ježurka Ježić očitao lekciju lisici, vuku i divljoj svinji u Ćopićevom djelu, tako će i Radumilov Ježić od sada držati djeci lekcije iz azbuke.

"Pošto sam primijetio da sva djeca danas mnogo vremena provode s mobilnim telefonima, da li zato što sami žele ili zato što roditelji žele sat-dva slobodnog vremena za sebe pa daju djeci telefon u smislu 'hajde sad se ti igraj, pa ću ja na miru moći popiti kafu. Uglavnom, sinula mi je ideja, zašto djeca nešto ne bi i naučila tokom tog vremena", govori Radumilo, inače akademski slikar i multimedijalni umjetnik zaposlen na RTRS-u. Ova medijska kuća prvi put potpisuje produkciju jednog animiranog filma.