Još jedan roman Kolin Huver dobija filmsku adaptaciju

Nakon uspjeha romantične drame It Ends With Us, sa Blejk Lajvli, još jedan roman popularne autorke Kolin Huver dobija filmsku adaptaciju.

Deadline je potvrdio da produkcijska kuća Constantin Film radi na adaptaciji romana Regretting You iz 2019. godine, u kojem će glavne uloge igrati Alison Vilijams, zvijezda horora M3GAN, i Mekkena Grejs, koja je glumila u seriji The Haunting of Hill House i novijim nastavcima Istjerivača duhova iz 2021. i 2024. godine.

Scenario za Regretting You napisala je Suzan MekMartin, a film režira Još Bun, reditelj hit-filma The Fault in Our Stars, prenosi b92.

Morgan se udala i rodila ćerku kada je bila jako mlada, zbog čega je morala da odustane od svih svojih snova. Morgan ne želi da Klara sledi njene stope, ali što je njena žerka starija, to češće ulazi u sukobe sa svojom majkom.

Jedina osoba koja zna kako da smiri njihove svađe je Kris, Morganin muž i Klarin otac. Ali nakon što Kris tragično pogine, Morgan i Klara sve se više udaljavaju jedna od druge.

Autorka Kolin Huver trenutno je jedna od najpopularnijih spisateljica modernog doba, a prošle godine našla se i na Tajmovom popisu 100 najuticajnijih ljudi na svijetu. Napisala je četiri književna serijala i dvanaest samostalnih romana.

