Jovo Maksić za Nezavisne: Da se pitalo običnih ljudi, možda do rata nikad ne bi došlo

Sumnjam da filmovi i serije sa istorijskom tematikom mogu da pomire narode na ovim prostorima, to je pre svega u rukama političara. Da se pitalo običnih ljudi, možda do rata nikad ne bi ni došlo. Ali takve teme moraju da se obrađuju. Dužni smo to svim onim stradalim ljudima, zaborav je najopasniji.

Rekao je ovo za "Nezavisne" glumac Jovo Maksić, koji tumači glavnu ulogu u filmu "Oluja", koji se trenutno prikazuje u bioskopima regiona, a tokom ove godine će biti premijerno prikazan i film "Heroji Halijarda", u kojem Maksić takođe igra. Uporedo sa filmovima nastale su i mini-serije "Oluja" i "Vazdušni most".

Film "Heroji Halijarda" je ratna drama inspirisana akcijom "Operacija Halijard", najvećom pojedinačnom akcijom spasavanja oko 508 savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji svjetskog vazduhoplovstva. Akcija se realizovala na improvizovanom aerodromu u selu Pranjani u podnožju planine Suvobor uz logističku podršku Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini pod komandom Draže Mihailovića 1944. godine. U "Oluji" Maksić igra Iliju, običnog čovjeka koji pokušava da sa prijateljima zaštiti porodicu i selo u kom je odrastao.

"Ilija simbolizuje domaćina, poštenog i familijarnog čoveka, kakvih je tamo mnogo bilo. Otrgnutog iz jednog mirnog i idiličnog života, bačenog u pakao rata. Preko noći sve se okrene, vremenom si sve više na tankoj liniji ludila. Živiš svaki dan kao da je poslednji, jedino te porodica drži da ne sklizneš još dublje i shvataš da je na kraju jedino ona važna. Takvi ljudi su i iznosili sve nedaće kroz našu istoriju. Tihi i neprimetni heroji i stradalnici", kazao je Maksić.

NN: Koja je poruka filma "Oluja"?

MAKSIĆ: Poruka je - nikad se ne ponovilo, nikom.

NN: Sami ste tokom "Oluje" morali da napustite Knin, gdje ste živjeli. Kako pamtite taj period?

MAKSIĆ: Kao i svi ostali koji su to doživeli. Ne bih o sebi i svom životu više da pričam. Hvala Bogu živ sam i zdrav, bavim se poslom koji volim. Životno iskustvo mi na kraju krajeva umnogome pomaže u poslu kojim se bavim.

NN: Da li ste se vraćali u krajeve koje ste morali da napustite?

MAKSIĆ: Naravno da jesam, nameravam i dalje da idem. Emocije su pomešane. Tuga, seta, nostalgija, ali život ide dalje.

NN: Da li ste postali čvršći i jači u godinama nakon "Oluje", koliko je teško bilo da se snađete u daljem životu kao došljak u Beogradu?

MAKSIĆ: Stara izreka, ono što te ne ubije, gledaj da te ojača. Porodica je stub.

NN: U "Oluji" je igrao Davor Janjić, koji je nedavno preminuo. Kakvo je iskustvo bilo raditi sa njim i koliki je gubitak njegov odlazak za kinematografiju na ovim prostorima?

MAKSIĆ: Divni, maestralni Davor. Velika tuga. U mnogo scena smo delili kadar. Divno iskustvo, koje je preraslo u prijateljstvo. Čovek koji se retko sreće. Jedinstveni talenat, koji je imao još štošta da kaže i pokaže. Nažalost, ispade da mu je ovo poslednja uloga. Šok i nenadoknadiv gubitak.

NN: Igrate u "Herojima Halijarda" reditelja Radoša Bajića, koliko ste istraživali o ovoj akciji tokom rada na filmu?

MAKSIĆ: Snimanje je završeno letos. Premijera se očekuje ove godine, ne znam tačno kad. Sigurno jedna velika tema u još jednom zlom vremenu. Radoš je sa svojim saradnicima do detalja istražio tu temu i likove koji se pojavljuju, tako da je nama glumcima bilo mnogo olakšano. Dodatno sam se i ja malo bavio istraživanjem i sklapao neku moguću sliku.

NN: Igralo je mnogo stranih glumaca, kakva je bila saradnja sa njima?

MAKSIĆ: Lepa saradnja, možda je njima bilo neobičnije, ali vrlo brzo su se opustili i prepustili dobro poznatom srpskom gostoprimstvu (smijeh).

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, radite li na novim projektima?

MAKSIĆ: Trenutno radim jednu veliku seriju, u pitanju je "Vreme smrti". Počelo je snimanje "Kože", trećeg dela banjalučke trilogije, i "Kafane na Balkanu". Čeka me dosta putovanja na relaciji Beograd - Banjaluka. U pozorištu igram redovne predstave i nastavak regionalne turneje sa predstavom "Let iznad kukavičjeg gnezda". Na jesen me čeka i rad na predstavi "Dobri vojnik Švejk" u režiji Veljka Mićunovića.