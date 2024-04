Jubilarni 30. SFF: Počasno Srce Sarajeva Eliji Sulejmanu

SARAJEVO - Jubilarni 30. Sarajevo film festival (SFF) odaće počast palestinskom reditelju Eliji Sulejmanu u znak priznanja za njegov izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, te će višestruko nagrađivanom autoru biti uručeno priznanje Počasno Srce Sarajeva, dok će u sklopu programa "Posvećeno" ("Tribute to") biti prikazana retrospektiva njegovih izabranih filmova.

Sulejman je bio gost 25. Sarajevo film festivala kada je u programu Open Air prikazan njegov film "To mora biti raj" koji je osvojio posebno priznanje žirija iste godine u Kanu, predsjednik žirija 22. izdanja festivala, te gost 19. Sarajevo film festivala.

"Čast nam je odati priznanje iznimnom autoru i prijatelju Sarajevo film festivala, koji univerzalnim jezikom filma govori o temeljnim ljudskim vrijednostima i emocijama: strahu i nadi, domu i domovini. Svojim prepoznatljivim duhom, humorom i s dubokim razumijevanjem, Elija Sulejman pokazuje kompleksnost našeg postojanja, osvjetljavajući apsurde života s nenadmašnom jasnoćom i dirljivošću, prikazujući duh i identitet Palestine jedinstvenim autorskim stilom. Sada, u najmračnijim vremenima u njegovoj domovini, njegov rad predstavlja svjetionik razumijevanja, podsjećajući nas na moć pripovijedanja kako bi potaknuo tako potreban dijalog", izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo film festivala.

Rođen 1960. godine u Nazaretu, Eliji Sulejmanu živio je u Njujorku od 1981. do 1993. godine. Dok je bio u Sjedinjenim Američkim Državama, režirao je svoja prva dva kratka filma "Introduction to the End of an Argument" i "Homage by Assassination", osvojivši brojne nagrade.

Godine 1994. nastanio se u Jerusalimu, gdje mu je Evropska komisija povjerila misiju osnivanja Odsjeka za film i medije na Univerzitetu Birzeit.

