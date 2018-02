"Jumanji" najgledaniji film u američkim kinima

"Jumanji: Welcome to the Jungle", nastavak filma iz 1995. godine, preuzeo je prvo mjesto na američkim blagajnama od filma "Maze Runner: The Death Cure", objavila je kompanija Exhibitor Relations.

Film Džeka Kasdana u kojem glumi Daun Džonson zaradio je 10,9 miliona dolara proteklog vikenda, u sedmoj nedjelji prikazivanja i ostvario ukupno 352,6 miliona dolara prihoda.

Film "Maze Runner: The Death Cure" pao je na drugo mjesto po zaradi. Treći i posljednji nastavak naučno-fantastične sage u režiji Vesa Bala, zaradio je za sedam dana 10,5 miliona, a ukupno 40 miliona u dvije nedjelje.

"Winchester", horor u kojem Australijanac Džejson Klark igra imaginarnog psihijatra kojeg u pomoć zove Sara Vinčester koju igra Helen Miren, nasljednica trgovca oružjem, kako bi procijenio njeno mentalno zdravlje i strah od duhova, zauzeo je treće mjesto. Film je zaradio 9,3 miliona dolara prvog vikenda prikazivanja.

