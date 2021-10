"Južni vetar 2 - Ubrzanje" 2. novembra premijerno u BG

BEOGRAD – Reditelj filma "Južni vetar 2 - Ubrzanje" Miloš Avramović izjavio je danas da taj film predstavlja vezu između prvog dijela koji je publika već vidjela i trećeg koji tek treba da nastane.

On je to rekao na konferenciji za novinare povodom premijere filma, koja je zakazana za 2. novembar u Kombank dvorani u Beogradu i Cinestar bioskopima u šoping centru Ada Mall.

Avramović je naglasio da je naslov filma višeslojan.

"Njegovo značenje se odnosi na samu dinamiku i strukturu filma, ali i na uloge, na vreme koje ističe i na opšte ubrzanje u životima likova", naveo je Avramović.

Prema njegovim riječima, u odnosu na prvi film, ovaj je mnogo zahtjevniji po pitanju akcionih scena, ali veliki trud i iskustvo inostranog tima koji je već radio na ozbiljnim stranim projektima značilo je mnogo u procesu nastajanja ostvarenja.

Avramović je dodao da je filmska ekipa ovim ostvarenjem htjela da se malo udalji od prvog dijela filma i serije, da ne ponavlja stvari i prikaže nešto novo, što je predstavljalo veliki izazov.

Glumac i producent Miloš Biković u filmu tumači glavnu ulogu, glavu mafije iz beogradskog podzemlja Petra Maraša, za kojeg kaže da na plećima sada nosi daleko veću odgovornost i opasnost.

"On se nalazi pod pritiskom, zbog toga i dolazi do tog ubrzanja. On se u filmu trudi da bude ispred događaja, ali ga događaji prestižu, ma koliko on jurio", naveo je Biković i dodao da Maraš na plećima nosi ne teret porodice, već svojih prethodnih izbora.

Koscenarista Petar Mihajlović naveo je da je scenario za prvi film nastao iz sušte potrebe da se mladalački ispriča jedna nova priča na jedan novi način.

"Ovom filmu od početka pristupamo na jedan malo drugačiji način... Žanrovski se razlikuje, a samim tim i dramaturški, promenili smo i ambijent... Ne znam je li ovaj film narativno kompleksniji od prvog, ali po motivima likova i ulozima svakako jeste. Mislim da je gledaocima ovim pružena prilika da iste likove vide na jedan novi, drugačiji način", istakao je Mihajlović.

Predrag Miki Manojlović, koji tumači lik Dragoslava Cara, naveo je da se u filmu unutarnji odnosi i događaji razvijaju.

"Taj proces traje, razvija se, kao i svi likovi. Tako se i lik Cara menja, odnosno njegov odnos sa njemu dragim ljudima.To smatram dosta dobrim elementom svakog filma, kada imamo ljudske odnose koji su razvijeni", rekao je Manojlović.

Generalni direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić kaže da je jedan od ciljeva Telekoma Srbija je da pomogne da se nivo srpske produkcije podigne, da ona bude svjetski prepoznata. "'Južni vetar 2 -Ubrzanje' je definitivno pomerio granice kvaliteta", istakao je Lučić.

Film "Južni vetar 2: Ubrzanje" predstavlja nastavak filma "Južni vetar" iz 2018. godine i istoimene TV serije, a svoju svjetsku premijeru doživio je u julu 2021. godine na Pulskom filmskom festivalu.

Srpska premijera je bila planirana za Filmske susrete u Nišu u avgustu 2021. godine, ali je ipak održana na 45. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji.

Film je nastao u produkciji Režima i Telekoma Srbija, u ko-produkciji sa Arćangel Digital Studios, Film District, Arćangel Digital i Telefilmom iz Hrvatske.

Redovna bioskopska distribucija filma počeće 4. novembra u Srbiji i Crnoj Gori, u regionu sedam dana kasnije, a nakon bioskopske distribucije, film će se naći na platformi Telekom Srbija.