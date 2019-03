Kako Kinezi gledaju filmove?

Ako ste ljubitelji filma, Peking vas može dovesti u ambivalentnu situaciju. Kineska filmska industrija godišnje proizvede više od 500 filmova u čemu je u rangu sa Holivudom, odnosno sa svim evropskim filmskim industrijama zajedno.

Kvantitet nužno ne donosi kvalitet, ali, kao i Holivud, kineska industrija ima različite nivoe kvaliteta filmova. Obično se izdvoji nekoliko desetina koje svakako vrijedi pogledati. I najbolji kineski filmovi se razlikuju po kvalitetu produkcije, priči…

Posljednjih godina najpopularniji filmovi su bili oni sa istorijskom tematikom i komedije. Visokoumjetnički filmovi koji kinesku kinematografiju predstavljaju na najpoznatijim svjetskim festivalima poput Berlina, Venecije, Toronta, Sandensa i drugih uglavnom su slabije produkcije, pošto nemaju nedvosmislenu podršku države. Njih u Pekingu gotovo ne možete naći.

U kineskim bioskopima prikazuju se uglavnom blokbasteri. Kako bi zaštitila sopstvenu kinematografiju, kineska vlada je uvela ograničenje distribucije filmova za prikazivanje u bioskopima. Tako je danas dozvoljena distribucija samo 14 filmova godišnje i tri urađena u 3D ili IMAKS tehnologiji. Primijetićete da je cijena karata izuzetno visoka za naše prilike. Cijena ulaznice za holivudska ostvarenja je od 60 juana (nešto manje od 10 evra) do 130 juana za najnovije 3D i IMAKS filmove.

No, pošto je to jedini način da pogledate film u pravom ambijentu - nema previše izbora. Bez obzira na cijenu, većina stranih filmova biće kraća u Kini, i to do nekoliko desetina minuta, a za sve je to zaslužna ovdašnja cenzura, koja iz filmova izbacuje eksplicitne scene polnog odnosa, psovke i scene nasilja. S druge strane, postoji nekoliko bioskopa koji njeguju tradiciju prikazivanja autorskih filmova velikih kinematografija, ali i malih kinematografija poput naše.

Nedavno je upravo u kompleksu bioskopa MoMA održan Festival srpskog filma. Sve one filmove koji ne stignu do kineskih bioskopa možete pronaći u nekoj od piratskih DVD prodavnica širom Pekinga. Svakako najpoznatije su u modernom centru grada Sanlitunu. Kada se zna koliko je visoka cijena bioskopskih karata, ne čudi što se mnogi u Pekingu odluče za neko od piratskih izdanja. Istovremeno, tokom Pekinškog filmskog festivala, koji pada u aprilu, širom grada se prikazuju desetine filmova različitih svjetskih produkcija, što predstavlja praznik za Pekinžane.

Iako se može činiti drugačije, ali piraterija nije legalna u Kini i dešava se da policija zatvori neke od tih prodavnica diskova. Ali to je obično na samo nedjelju ili dvije nakon čega oni ponovo otpočinju sa radom i imaju u ponudi sve najnovije blokbastere kao da se ništa nije desilo. S obzirom na kvotu dozvoljenog uvoza, u kineskim bioskopima se obično prikazuju domaći filmovi i većinom su bez engleskih titlova. Uglavnom se titluju filmovi najpoznatijih reditelja ili oni za koje se očekuje da će biti zanimljivi stranoj publici.

Ako se ipak odlučite da film pogledate u bioskopu, dobro je znati da postoji značajan broj popusta na sajtovima za kupovinu karata, ali i na najvećem sajtu za e-prodaju Taobaou.