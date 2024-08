Kako izgleda snimati ljubavne scene sa Tomom Kruzom (VIDEO)

​Tom Kruz se umalo povrijedio na snimanju film "Koktel", kultnom ostvarenju osamdesetih, a razlog je potpuno bizaran.

Naime, tokom gostovanja na "Watch What Happens Live" njegova koleginica glumica Džina Geršon je ispričala kako izgleda snimanje ljubavnih scena sa Kruzom, i kako mu je upravo u tom filmu zamalo "slomila nos" .

Ona je rekla da nikada van filma nije bila u vezi sa Kruzom ali da je sa njim snimila svoju prvu ljubavnu scenu u filmu i da se on tokom snimanja ponašao veoma zaštitnički.

Kako je istakla slavni holivudski glumac je izuzetno bio pažljiv, međutim kako ona tvrdi to se ne bi moglo reći i za nju.

"Rekla sam mu, u jednom trenutku, dok je bio ispod pokrivača, da sam vrlo osjetljiva na dodir i napomenula mu 'Ne, ne, nemoj to raditi'," prisjetila se glumica.

A zatim je dodala:

"U jednom pokušaju moram da kažem... Mislim da je tada želio reakciju, uhvatio me je za stomak i ja sam ga udarila koljenom pravo u nos. Pomislila sam 'Oh, Bože, upravo sam slomila nos Tomu Kruzu." On je rekao: "Ne, ne, ti si mi rekla." Ja sam se izvinjavala ali on je insitirao da je to njegova greška.

Ona je ipak rekla da su se tokom romantičnih scena "ljubili dok su mogli" a da je Kruzova tadašnja supruga Mimi Rodžers "i te kako bila prisutna".

