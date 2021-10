Kako je sve počelo: Objavljen tizer za nastavak "Game of Thrones"

Striming platforma "HBO" objavila je prvi tizer za "House of the Dragon", nove epizode serijala "Game of Thrones" (GOT), koje stižu 2022. godine

Novi dio popularnog serijala baviće se pričom o usponu i slavi loze Targerijan, ali i njihovom, eventualnom, padu.

Smještena u periodu oko 200 godina prije pada gvozdenog trona, emisija će ispričati priču o nizu kraljeva koji su vladali Vesterosom prije nego što je Robert Baration preuzeo presto i na kraju započeo događaje iz GOT-a. Najava ne otkriva previše, ali nam prikazuje niz scena članova porodice Targerijan i poznati moto porodice: "Bogovi, kraljevi, vatra i krv. Snovi nas nisu učinili kraljevima - zmajevi jesu".

Glumačku ekipu čine Pedi Konsidine kao kralj Viseris Targerijan, Mat Smit kao princ Dejmon Targerijan, Ema Di Arči kao princeza Renira Targerijan i Rus Ifans kao Oto Hajtauver.

(B92)