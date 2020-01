Kameron pokazao koncept Avatar 2: Ovakve reakcije nije očekivao

Džejms Kameron predstavio je koncept art za Avatar 2, ali reakcije na društvenim mrežama nisu bile kakve su iz studija očekivali.

Umjesto da se izazove uzbuđenje obožavatelja, kritičari su razapeli Kamerona zbog više od 10 godina razlike između filmova. Naime, Avatar je izašao 2009. godine dok je njegov nastavak već nekoliko puta odgađan.

Kadrovi koji prikazuju kako će Avatar 2 izgledati predstavljeni su na Sajmu potrošačke elektronike 2020 (CES) u Las Vegasu. Fotografije su potom objavljene na službenom profilu Avatara. "Nećete se tek vratiti na Pandoru - istražićete nove dijelove svijeta", piše uz njih.

"Neko treba reći Kameronu da je troje ljudi uzbuđeno oko Avatara 2. Vrijeme je da mu neko to kaže", jedna je od reakcija na Tviteru. "Sjeća li se uopšte neko što se dogodilo u Avataru...", "mislio sam da je Kameron snimio već 5 ili 6 filmova u međuvremenu", još su neki od komentara. Naravno, javili su se i brojni fanovi koji ne mogu da dočekaju izlazak filma.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world. Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ