Kamerun ima sumnje oko "Avatar 2" filma

Režiser, Džejms Kamerun napokon nastavlja film s najvećom zaradom svih vremena, Avatar iz 2009., s nastavkom "The Way of Water" koji dolazi kasnije ove godine.

Legendarni režiser uvijek je iznova govorio o tome kako je čekao da tehnologija bude dovoljno dobra za snimanje pod vodom sa svom tehnologijom za snimanje pokreta, ali u novom intervjuu za "The New York Times", Kamerun je razmišljao o tome je li čekanje između filmova bilo predugo.

"Bio sam malo zabrinut da sam previše rastegao vezu, u našem brzom, modernom svijetu, s Avatarom 2 koji dolazi 12 godina kasnije. Sve dok nismo izbacili trejler i dobili 148 miliona pregleda u 24 sata" rekao je Džejms.

On je nastavio da izražava sumnju povodom nastavka.

"Postoji ono malo viđeno, ali zapitano načelo, a to je, 'Vau, nismo to vidjeli dugo', ali sjećam se kako je to tada bilo kul. Igra li to u našu korist? Ne znam. Pretpostavljam da ćemo saznati" dodao je Kamerun.

To je malo više odmjereno nego kada je nedavno izjavio da svako ko se šali da zaboravlja šta se dogodilo u prvom filmu.

(Digital Spy)