Kampf: Svijet mora da čuje za "žutu kuću"

BEOGRAD - Američki reditelj Pol Kampf, koji će po romanu Veselina DŽeletovića "Srpsko srce Johanovo" snimati film "Žetva" o ilegalnoj trgovini organima i zloglasnoj albanskoj "žutoj kući", izjavio je da je najstrašnije što svijet ne zna ništa o ovom događaju i da je cilj da putem filma upozna patnje i stradanja srpskog naroda.

Kampf je rekao da ga je odluka Filmskog centra Srbije da sa 40 miliona dinara podrži njegov film veoma obradovala, te da istovremeno osjeća odgovornost da ne iznevjeri očekivanja.

On je naglasio da "Žetva" nije američki film o srpskim žrtvama već nešto mnogo veće.

"Za mene je najstrašnije što svijet ne zna ništa o ovom događaju. Važno je da film progovori sa stanovišta jednog autsajdera, baš kao što je i glavni junak, i da na taj način upoznamo ljude sa patnjama i stradanjima srpskog naroda u `žutoj kući`", rekao je Kampf za "Večernje novosti".

On je naglasio da to što se trenutno razmatra optužnica protiv predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija za zločine protiv srpskih civila, uključujući one u "žutoj kući", dodatno uvećava aktuelnost njegove filmske priče.

Kampf je najavio da dolazi u septembru i da će tada početi ozbiljan rad na filmu.

"Ako sve bude teklo prema planu, iduće godine u maju počinjemo da snimamo `Žetvu`", rekao je Kampf.

Producent Dragan Ivanović potvrdio je da će se u ovom filmu u manjoj ulozi pojaviti poznati američki glumac Harvi Kajtel, a da je pisanu saglasnost dala i Maja Morgenštern, poznata po ulozi Bogorodice u spaktaklu Mela Gibsona "Stradanje Isusovo".

"Maja nam je rekla da je poslije čitanja scenarija shvatila da bi svako odbijanje uloge bilo prećutno saučestvovanje sa ljudima koji se bave tim strašnim zločinima. Ona smatra da svijet mora da čuje tu priču", rekao je Ivanović.

On je dodao da, što se domaćih glumaca tiče, Kampf želi da upozna njihov rad i da ih vidi na sceni jer želi da izabere najbolje glumce, kao i da će glavnog junaka Johana igrati američki glumac.