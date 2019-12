Kanađani izbrisali Trampa iz filma 'Sam u kući 2'

​Kanadska državna televizija izbrisala je scene sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom iz filma "Sam u kući 2" (Home Alone 2: Lost in New York), prenosi "Gardijan".

Iz Kanadske državne televizije poručuju da je iz filma "Sam u kući 2" izrezano osam minuta kako bi se napravilo mjesta za reklame, prenosi Gardijan.

Kako kažu, te promjene u filmu izvršene su 2014. godine, prije nego što je Tramp izabran za predsjednika, te da promjene nisu bile politički motivisane.

Tramp, tada ugledna medijska figura, pojavio se u filmu iz 1992. godine u sceni kada mali Kevin dolazi u hotel Plaza u Njujorku nakon što je na aerodromu shvatio da je izgubio svoju porodicu. Jedan od najistaknutijih biznismena Njujorka u to vrijeme, pojavljuje se na ekranu na nekoliko sekundi, rekavši Kevinu da je lobi hotela "niz hodnik s lijeve strane".

Isječeni film prikazan je ranije ovog mjeseca, što je izazvalo kritike brojnih Trampovih pristalica, ali i filmadžija.

Tramp se oglasio ovim povodom i na Twitteru uz riječi – Film više nikada neće biti isti bez mene!.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7