"Kapetan Marvel" ima čak 62 propusta

Poznata internet stranica "Movie Mistakes" broji i bilježi greške u filmovima te su statistike iz prethodne godine pokazale kako je film s najviše napravljenih grešaka na snimanju zapravo ostvarenje iz "Marvel" produkcije "Kapetan Marvel" s ukupno 62 propusta. Na stranici je detaljno navedeno o kojim se sve greškama radi, a one variraju od pogrešnih datuma do pogrešnih pozicija glumaca u filmu.

Gledaoci su primijetili u filmu i najsitnije detalje, a jedan od njih navodi kako je radnja filma smještena u 1995. godinu, a da se u sceni koja se odvijala u video-klubu na policama nalaze filmovi koji nisu objavljeni te godine, već nekoliko godina kasnije. Pored toga, lovci na greške su primijetili i LCD ekran, koji tada nije mogao da postoji, kao i nekoliko detalja u samoj radnji filma koji se ne poklapaju s ostalim likovima iz "Marvel" univerzuma.

Drugu poziciju na ovoj listi zauzelo je još jedno veliko "Marvelovo" ostvarenje "Avengers: Endgame", u kojem je pronađena čak 51 greška. Između ostalog, lovci su primijetili kako se tokom finalne borbe lik Antmana pojavljuje na dvije lokacije istovremeno. Primijećen je i Kapetan Amerika koji tokom borbe lomi svoju kacigu i isprlja svoj kostim, da bi svega nekoliko trenutaka kasnije njegov kostim bio potpuno čist.

Film "Midsommar" je na trećoj poziciji sa 45 grešaka, a samo dvije greške manje ima "Stuber". "Batman: Hush" ima 42 greške i zauzima peto mjesto ove liste, a iza njega je "Adventures of Aladdin" sa 34 propusta. Slijede ih "Kim Possible" sa 33 greške i "Alita: Battle Angel" sa 31.

U velikom ostvarenju Martina Skorsezea "The Irishman" zabilježeno je 30 grešaka, što ga plasira na deveto mjesto ove liste. Na spisku je i popularni film "Once Upon a Time in Hollywood", u kojem je pronađeno svega 15 grešaka. Jedna od najočiglednijih grešaka je prikaz borbe Breda Pita i Brusa Lija. Naime, dok borba traje, posmatrači sjede opušteno na klupama. Kada Brus Li završi na zemlji u publici nema nikoga.