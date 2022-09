Karpenter obradovao fanove "Noći vještica"

Legendarni horor režiser, Džon Karpenter odlučio je da podijeli novu pjesmu koja će svoje mjesto pronaći u novom nastavku franšize, "Noć vještica završava"

Karpenter je režirao je nekoliko remek-djela tokom svoje karijere, ali nijedno od njih nije bilo tako istaknuto kao njegov indi slešer "Noć vještica".

Postao je komercijalno najuspješnija kreacija Karpenterovog putovanja kao filmadžije, iznjedrivši opsežnu franšizu od više nastavaka, knjiga, pa čak i video igrice.

U nedavnom intervjuu Karpenter je otkrio mišljenje o nasljeđu svog trilera.

“Nije me briga za nastavke za 'Noć vještica'. Prvi sam napravio kao direktor i to je jedino što me zanima osim plate koju dobijam za ostale. Mrzim što sam takav tip, ali to je istina” otvoreno je rekao Karpenter.

Iako se Džon nije vratio kao režiser, radio je na muzici za više filmova o "Noći vještica" i bio je izvršni producent.

Bio je posebno oduševljen nedavnom trilogijom "Noć vještica" Dejvida Gordona Grina, koja se približava kraju s novim dodatkom, "Noć vještica završava".