Kažu volio je kafanu i samo jednu ženu, danas bi napunio 86 godina

Nije htio da ga sahrane u Aleji velikana. Zbog replike "Da se ja pitam proterao bih autobus ovuda" umalo je dobio upalu pluća. U pozorištu je igrao čak i uloge bez teksta i riječi. Kažu da je volio kafanu i samo jednu ženu. Da je živ Bata Stojković bi danas napunio 86 godina.

Mira Banjac, drugarica i koleginica Bate Stojkovića, za čuvenog glumca rekla je da nije trpio male glumce, a da je s velikim bio nemilosrdan.

Izjava Mire Banjac

"Upravo danas posebno se sećam Bate", kaže cijenjena umjetnica za RTS, "jer mi glumci smo na današnji dan bili svake godine u Vrnjačkoj Banji jer su tada bili Dani Bate Stojkovića".

Bata Stojković bio je počasni građanin Vrnjačke Banje.

"Scena se nije promenila, promenio se deo repertoara, prostora u kojem je on značajno igrao. On je odigrao sve što je napisao Duško Kovačević", priča Mira Banjac ističući da su to bile uloge koje su pisane za Batu.

Kao veliku razliku Mira Banjac ističe da se sada sve rjeđe dešava da neko piše za određenog glumca.

Danilo Bata Stojković rođen je u Beogradu 11. avgusta 1934. godine. Bio je jedan od najpoznatijih srpskih pozorišnih, televizijskih i filmskih glumaca.

Pozorišnu karijeru započeo je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1959, a 1962. godine postao je stalni član ansambla Ateljea 212.

Publika ga je posebno zavoljela u "Zvezdara teatru" zbog uloga koje je Kovačević pisao za njega.

Filmsku karijeru je započeo ulogom u filmu Izdajnik iz 1964. godine.

Najpoznatije su mu uloge u filmovima "Ko to tamo peva", "Maratonci trče počasni krug" i "Balkanski špijun", za koje je nagrađen brojnim nagradama.