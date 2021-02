Kćerka zvijezde "Mućki" odbila glavnu ulogu u filmu "Zgodna žena"

Jedan od najpopularnijih filmova 90-ih godina prošlog vijeka jeste svakako "Pretty Woman", u kojem su glavne uloge igrali Džulija Roberts i Ričard Gir.

Međutim, malo je falilo da glavnu žensku ulogu igra druga glumica. I to Emili Lojd-Pak, kćerka zvijezda "Mućki" Rodžera Lojda-Paka, legendarnog Trigera. Na kraju, do saradnje nije došlo.

Naime, Emili je svoju prvu važnu ulogu imala u filmu "Wish You Were Here" 1987. godine, kada je imala 16 godina. Budući da je bila preplavljena filmskim ponudama, ona se sa 17 preselila na Menhetn, gdje je glumila u ostvarenjima "Cookie" i "In Country" iz 1989. godine.

Budući da se njeno mentalno zdravlje pogoršalo u njenim poznim tinejdžerskim godinama, morala je da odbija uloge.

"Tada sam bila preplavljena scenarijima. Snimila sam film 'In Country' sa Brusom Vilisom, a zatim sam se potpisala za glumačku ulogu u filmu 'Mermaids", pričala je je Emili Lojd u svojoj ispovijesti za Daily Mail 2015. godine.

Baš zbog angažmana u filmu "Mermaids" morala je da odbije glavnu ulogu u filmu "Pretty Woman".

"Uloga je umjesto toga pripala Džuliji Roberts",- prisjetila se Emili Lojd, prenosi Telegraf.rs.

Pogledajte trejler za film "Pretty Woman":