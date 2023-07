Kejt Vinslet, Emili Blant i Olivija Kolman na Festivalu u Torontu

Uprkos štrajku glumaca koji ograničava promotivne aktivnosti, veliki izbor filmova koji bi trebalo da budu favoriti za Oskara premijerno će biti prikazani u septembru na Filmskom festivalu u Torontu. Na programu su dugoočekivana ostvarenja sa Kejt Vinslet, Emili Blant i Olivijom Kolman u glavnim ulogama.

Godišnje okupljanje zvijezda A-liste biće neobično i nepotpuno uslijed štrajka glumaca koji je u toku, koji zabranjuje članovima Udruženja filmskih glumaca da promovišu određene filmove. Ali, programom dominiraju filmovi napravljeni nezavisno od tog sistema, sa mnogim prodajnim naslovima koji još uvijek nisu povezani sa studijom ili strimerom, što tehnički omogućava glumcima da prisustvuju premijerama.

Jedan od najiščekivanijih naslova je "Lee", koji se još uvijek prodaje van Velike Britanije, sa Kejt Vinslet u ulozi Li Miler koja je od karijere "Vogue" modela došla do fotografkinje u Drugom svjetskom ratu. Među glumcima su i Marion Kotiljar, Alekander Skarsgard i Andrea Rajzboro. Vinslet je Li Miler nazvala "inspiracijom za ono što možete da postignete i šta možete da podnesete, ako se usudite da čvrsto uzmete život u svoje ruke i živite ga punim gasom" piše "TheGuardian".

Emili Blant koja trenutno dobija samo pohvale za svoju ulogu u "Openhajmeru", predstaviće njenu novu dramu "Pain Hustlers". Ona glumi zajedno sa Krisom Evansom kao žena umiješana u farmaceutsku zavjeru.

Tek pošto je osvojila nagradu "Toni" za ulogu u "Prima Facie", Džodi Komer će glumiti sa Benediktom Kamberbačem u apokaliptičnom trileru "The End We Start From". Ona će glumiti majku koja pokušava da preživi usred poplava koje pustoše London. Eliot Pejdž će se vratiti na veliko platno sa "Close to you", dramom reditelja Dominika Sevidža nagrađenog Baftom. Film je opisao kao "veoma posebnan i jedinstven, kao priču o ljubavi, identitetu i porodici".

Na festivalu će se naći veliki broj glumaca u rediteljskoj fotelji, a s obzirom na to da reditelji nisu u štrajku, to bi im tehnički moglo omogućiti da promovišu svoj rad kao režisera, prenosi "Nova". Na listi su filmovi Majkla Kitona, Viga Mortensena, Ane Kendrik, Krisa Pajna i Itana Hoka.