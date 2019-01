Ketrin Denev, Dajan Kruger i Kristijan Bejl zvijezde Berlinala

Šezdesetdeveti Berlinski međunarodni filmski festival, Berlinale, održava se od 7. do 17. februara i na njemu će biti prikazano 400 filmova iz cijelog svijeta, među kojima je 17 u zvaničnoj konkurenciji za prestižnog Zlatnog medveda, saopštili su juče organizatori.

I ovaj put će u zvaničnoj konkurenciji biti veliki udio filmova koji su režirale žene.

Festival će otvoriti film "The Kindness of Strangers" Dankinje Lone Šerfig (Obrazovanje iz 2009, The Riot Club iz 2014), rekao je direktor festivala Nijemac Diter Koslik.

Među 17 filmova u zvaničnoj selekciji sedam su režirale žene kao što je "Mr Džouns" (Mr Jones) Poljakinje Agnjeske Holand ili "Elisa i Marčela" (Elisa & Marcela) Španjolke Izabel Koišet.

Žirijem će predsjedavati francuskinja Žilijet Binoš, a u žiriju će između ostalih biti čileanski reditelj Sebastijan Lelio i engleska glumica Trudi Stajler.

Među poznatim zvijezdama očekivanim na berlinskom crvenom tepihu su između ostalih Francuskinja Ketrin Denev za film "L'adieu a la nuit" Andrea Tešinea, Dajan Kruger za film "The Operative" Juvala Adlera, i Britanac Kristijan Bejl za film Vajs (Vice) Adama Mekeja, koji su svi u zvaničnoj selekciji.

Ovo će biti posljednji festival za njegovog njemačkog direktora Ditera Koslika koji poslije 18 godina na čelu festivala iduće godine ostavlja rukovođenje dvojcu - bivšem umjetničkom direktoru Filmskog festivala u Lokarnu Karlu Katrijanu i Holandjanki Marijeti Risenbek, bivšoj direktorki "Džerman filmsa" (German Films,) tijela za promociju njemačkog filma u inostranstvu.

"Audiovizuelni svijet danas je suočen sa velikim poremećajima", rekao je Koslik na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio ovogodišnji festival osvrćući se na pojavu striming platformi i onlajn prikazivanja filmova kao što je Netfliks.

"Ipak sam ubijeđen da filmski festivali ne samo da će opstati već će dobiti na značaju jer će prikazivati filmove koji nigdje više neće biti na raspolaganju", dodao je on.

Koslik je rekao da vjeruje da će postojati veza između filmova koji su projektovani na platnu i onih koji se prikazuju preko striming platformi, i pozvao svijet filma da prihvati ovu novu audiovizuelnu potrošnju "pošto se svijet promijenio".

Američki glumac Kejsi Aflek, dobitnik Zlatnog globusa 2017. za najboljeg glumca za "Manchester by the Sea" , biće u Berlinu za film "Light of My Life" koji se prikazuje van zvaničnog programa i imaće svoju pretpremijeru u Berlinu.

Prošle godine je Zlatni medved dodijeljen rumunskoj rediteljki Adini Pintili za film "Touch me Not".