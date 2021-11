Ketrin Zita Džons glumi u seriji o porodici Adams

Netfliks je najavio da će na svojoj platformi emitovati novu seriju o porodici Adams, a već je poznato ko će glumiti u ovom ostvarenju. Mortišu Adams će igrati glumica Ketrin Zita Džons, a lik njenog supruga, Gomeza Adams glumac Luis Guzman.

Srijedu Adams će glumiti Džena Ortega. Serija se zove "Wednesday" imaće osam epizoda, a radnja se fokusira vrijeme kada je Srijeda studirala na akademiji "Nevermore" dok je istraživala njene sposobnosti kao vidovnjakinja.

Tim Barton režiraće ovo ostvarenje.

Our Addams family is expanding! Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy